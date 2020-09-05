Пандемия COVID-19 усилила пессимистические настроения европейцев — Allianz

За период продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 среди жителей европейских стран усилился евроскептицизм и политическая апатия.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Allianz Pulse 2020 немецкого страхового гиганта Allianz, проведенного Франции, Германии и Италии.

Согласно отчету, 59% респондентов из Германии считают экономическую ситуацию в Европе плохой, в 2019 году так считали 30% участников опроса.

Во Франции и Италии оценили нынешнюю ситуацию как "плохую" или "очень плохую" 81% и 80% опрошенных соответственно.

При этом, в этих двух странах перспективы на будущее оцениваются так же негативно: во Франции так считают 82% опрошенных, в Италии — 77%. В Германии чуть менее половины респондентов (49%) не надеются на лучшие времена.

Этот глубокий пессимизм контрастирует с тем фактом, что подавляющее большинство респондентов из Германии (65%) говорят, что их не затронул коронакризис, по крайней мере, экономически. Во Франция таких 62%, в Италия — 57%.

74% респондентов из Германии также удовлетворены действиями правительства во время кризиса (Франция — 47%, Италия — 58%).

В то же время, авторы отчета не теряют надежды, что эти настроения изменятся в лучшую сторону после того, как "станут очевидными преимущества Фонда восстановления Европейского Союза".

Напомним, в Европейском союзе предложили план восстановления после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной болезни COVID-19.

Инструмент под названием "ЕС следующего поколения" представила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте в Брюсселе.

В частности, Еврокомиссия представила план восстановления объемом 750 млрд евро, что в полтора раза больше инициативы Германии и Франции, которые предложили направить 500 млрд евро на восстановление ЕС.