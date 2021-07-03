"Пандемия — не приговор для оптимизма", — Илья Гороховский, COOP Украина

Никакие внешние обстоятельства, включая пандемию, не являются причиной для остановки экономического и социального движения вперед и не являются приговором для оптимизма.

Такое мнение озвучил председатель правления COOP Украина Илья Гороховский в своем обращении к кооперативному сообществу по случаю международного дня кооперативов, который в 2021 году отмечают 3 июля.

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"Вызовы последнего года были беспрецедентными. Почти каждый 4-й сотрудник COOP Украина перенес COVID-19, нам пришлось разрабатывать систему тестирования и лечения, закупать аппараты ИВЛ, преодолевать экономические и социальные препятствия. Для правлений союзов потребительских обществ, кроме организации бесперебойной работы торговых предприятий, появился еще один вызов — из-за большого количества контактов работников системы максимально обезопасить их здоровье и помочь в случае болезни. Эти обстоятельства не упростили жизнь ни кооперативам, ни другим предприятиям, ни людям по всему миру, но вместе можно преодолеть любые невзгоды", — отметил Илья Гороховский.

В этом году Международный день кооперативов отмечается под девизом "Восстанавливать лучше вместе". Тем самым, пояснил Илья Гороховский, кооперативное сообщество хочет продемонстрировать миру, что пандемия не может быть приговором для развития, оптимизма и успешного будущего, если объединяться и кооперироваться.

"При таких условиях можно преодолевать все вызовы, максимально сохранить здоровье людей. В течение всего времени пандемии коронавируса кооперативная бизнес-модель продемонстрировала высокую эффективность, она ориентирована на человека и исповедует ценности взаимопомощи, солидарности, социальной ответственности и заботы об обществе, может быстро реагировать на негативные последствия пандемии", — добавил он.

COOP Украина является участником мирового кооперативного движения, с 1992 года входит в Международный кооперативный альянс (ICA), с 2012 года — в Европейское сообщество потребительских кооперативов (Euro Coop). Председатель Правления COOP Украина Илья Гороховский является вице-президентом Euro Coop и членом исполнительного комитета Мировых потребительских кооперативов (CCW). ICA объединяет более 12 млрд членов кооперативов, представляет 310 организаций-членов из 107 стран, обладает консультативным статусом в ООН, принимает участие в их сессиях. Euro Coop объединяет 7000 кооперативных предприятий из 20 стран, где заняты 700 тыс. сотрудников, которые ежедневно обслуживают 34 млн потребителей. Всего, по данным ICA, по меньшей мере 12% населения Земли относится к кооперативному движению и ежегодно в первую субботу июля, начиная с 1995 года, отмечает этот праздник под эгидой ООН.

Как известно, о сути кооперации много высказывался лауреат Нобелевской премии, профессор, американский экономист Джозеф Стиглиц, который считает кооперативы ключевым игроком глобальной экономики и рассматривает их как экономическую модель будущего. "Будет нестабильность, и кооперативы смогут лучше управлять рисками, чем частный сектор", — отметил он во время выступления в качестве ведущего докладчика на одном из международных кооперативных саммитов.

Международный день кооперативов отмечается ежегодно в первую субботу июля, начиная с 1995 г.