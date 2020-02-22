Пельменя — на нары! В США посадили главаря украинской мафии

Бруклинский федеральный судья Брайан Коган вынес приговор украинцу Алексею Цветкову по кличке Пельмень, сообщает ВВС.

Как передает агентство, американский суд приговорил 40-летнего Цветкова к 198 месяцам тюрьмы (16,5 лет). Из них, по выкладкам прокурора, он отсидит 12,5 лет. По данным ВВС, Цветков был одним из трех главарей бруклинской бригады, которая не обзавелась самоназванием и именуется в судебных документах "синдикатом".

"Другими членами этого триумвирата прокуроры называют бывшего одессита Леонида Гершмана, которого Коган ранее приговорил к 16,5 годам, и Виктора Зелигмана, которого федеральное управление по борьбе с наркотиками DEA характеризует в закрытых документах как второго человека в украинской мафии в США", — сообщили в агентстве.

В августе 2016 года Зелигман вылетел из нью-йоркского аэропорта имени Кеннеди в Турцию и с тех пор находится в розыске.

Девять других членов бригады признали себя виновными, но Цветков и Гершман решили сдаться властям. Их трехнедельный судебный процесс закончился в августе 2018 года обвинительным вердиктом.

В 2005 году Цветков получил 78 месяцев тюрьмы по делу так называемой "Бригады с Брайтон-Бич", или "Бригады Бари". Не имея американского гражданства, он подлежал после освобождения депортации в Украину, однако этого избежал.

По информации СМИ, находясь в депортации в иммиграционной тюрьме, он объявил себя иудеем и попросил отсрочки, объяснив свою просьбу тем, что в Украине его якобы ожидали пытки как еврея.

"Сейчас я отмечаю еврейские праздники. Я не исповедую христианство", — заявил он судье в 2010 году.

В итоге, американская Фемида решила оставить Цветкова в США, ссылась на конвенцию против пыток.

"Оказалось, что осужденный не является практикующим иудеем", — написали сейчас судье Когану прокуроры, отметившие, что после ареста у Цветкова обнаружили большую татуировку креста на руке. На нем также был нательный крест с бриллиантами стоимостью несколько десятков тысяч долларов.

Мобильный телефон Цветкова содержал фото крещения его сына, которого держал на руках в церкви его подельник Гершман.

Самым серьезным преступлением, в причастности к которому, согласно судебным документам, подозревается Цветков, было убийство Евгения Полякова, застреленного 20 лет назад на бруклинской улице. Цветков, которому это убийство не вменяется, якобы предоставил для него пистолет и сидел за рулем машины, в которой убийца скрылся с места преступления.

Через несколько лет в этом убийстве признался приехавший из Украины Станислав Ланцберг, которого в начале 2000-х привлекли по делу о торговле наркотиками.

В июне 2019 года прокуроры направили судье Когану ходатайство, в котором призвали приговорить Цветкова почти к четверти века тюрьмы.