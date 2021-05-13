Почему уменьшается интерес к украинскому игорному рынку?

Сейчас в Украине активно выдаются лицензии на ведение игорного бизнеса как в онлайн-, так и в офлайн- сегментах. Фактически мы находимся в шаге от полноценного запуска этого рынка. Уже в этом месяце мы можем ожидать начала работы первого абсолютно легального казино.

В целом это позитивная история, поскольку после 11 лет пребывания в тени наша страна наконец-то получила цивилизованный рынок, который становится социально ответственным, платит налоги и лицензионные сборы в государственный бюджет, а игрок и операторы получают соответствующую защиту от государства. Но все же есть нюанс: украинский рынок азартных игр пока является сугубо национальным, хотя целью власти было привлечение максимального количества западных инвестиций.

Действительно ли украинская игорная индустрия не очень интересна иностранным инвесторам? Почему так происходит?

Для ответа на первый вопрос достаточно промониторить зарубежные медиа, специализирующиеся на гемблинге, например European Gaming, World Casino Directory, Casino.org, GamingLaw, GamblingSites, и убедиться, что особого интереса к нашему рынку нет. Время от времени на этих сайтах встречаются новости об Украине, но это, скорее, исключение, нежели правило. Отсутствие интереса к нашему рынку азартных игр у иностранцев объясняется непредставленностью на нем зарубежного бизнеса. То есть у нас пока сугубо национальный рынок. А это, в свою очередь, значительно сокращает возможности его роста, увеличения прибыли для страны и привлечения иностранных инвестиций. Причем мы говорим об инвестициях не только в гемблинг, но и, например, в инфраструктуру.

Индустрия азартных игр имеет мультипликационный эффект, когда развиваются не только игорные заведения, но и отели, рестораны, логистический и транспортные бизнесы. То есть мы теряем больше, чем может показаться на первый взгляд.

Запуск национального рынка азартных игр — это важный, но пока только первый шаг. Необходимо создавать условия для его роста, расширения и привлечения иностранных компаний. При этом следует помнить, что заход на украинский рынок зарубежных компаний — это не только вопрос привлечения дополнительных средств, но и залог сохранения его цивилизованности и непоколебимости правил игры для всех.

Что нужно сделать для захода на наш рынок иностранцев? Главной преградой для этого является нерешенный налоговый вопрос. Украинским законодателям необходимо максимально быстро принять законопроект 2713-д, который пока завис в парламенте. Именно этот документ позволит сбалансировать налоговую нагрузку: отменить тройную лицензию, уменьшить GGR и зафиксировать ставку выигрыша, которая облагается налогом. Без этих четких и понятных правил налогообложения украинская игорная индустрия не станет интересной зарубежным компаниям, а власть не получит ожидаемого эффекта от легализации азартных игр.

Нерешенный налоговый вопрос тянет легализацию вниз, не создает точек роста и рано или поздно приведет к поиску операторами моделей оптимизации налогообложения с помощью разнообразных схем. К последнему у наших граждан особый талант. Но это крайне нежелательный сценарий развития ситуации, поскольку он нивелирует все предыдущие успехи на пути легализации азартных игр в Украине. Налогообложение — это камень преткновения, исправить который не составит труда при наличии политической воли. Для этого необходимо преодолеть политиканство и сопротивление противников легализации, которые отчаянно пытаются сохранить "схематоз" в игорном бизнесе. В целом необходимо как можно скорее принимать изменения в Налоговый кодекс для азартных игр.

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