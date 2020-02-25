Происшествия 40 минут назад

Под Одессой горели заповедники (ФОТО)

Возгорание произошло в районе 48 км трассы "Одесса — Рени"

Под Одессой горели заповедники (ФОТО) Под Одессой горели заповедники (ФОТО)
Фото: Facebook

Нижнеднестровский национальный парк, который находится в Одесской области, охватил пожар. Об этом сообщает пресс-служба парка в Facebook.

"Горит заповедная зона национального парка. Возгорание произошло в районе 48 км трассы "Одесса — Рени". Северный ветер подгоняет огонь вдоль лимана", — говорится в сообщении.

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По данным облуправления ГСЧС, по прибытию пожарно-спасательного подразделения 13-й государственной пожарно-спасательной части было обнаружено возгорание камыша отдельными очагами на территории Нижнеднестровского национального природного парка.

Угрозы распространения пожара и возможности подъезда к очагам возгорания не было. Подразделением ГСЧС осуществлялся мониторинг обстановки. В 1:25 пожар ликвидирован на ориентировочной площади 15 га. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Для мониторинга ситуации были привлечены 1 единица основной пожарно-спасательной техники и 4 человека личного состава", — сообщили в спасательном ведомстве.

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Нижнеднестровский национальный парк располагается в трех районах Одесской области: Белгород-Днестровском, Беляевском, Овидиопольском. Площадь парка составляет 21 тысячу 311,1 гектаров. 

Напомним, 24 февраля в Киеве на проспекте Академика Глушкова, 1, в Голосеевском районе произошел масштабный пожар в ресторане.

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