Политика 50 минут назад

Подозреваемого в схемах запорожского губернатора Туринка ОП сватает в Укравтодор — СМИ

Бывшего губернатора Запорожской области, к которому выдвигают ряд претензий по поводу схем на ремонте дорог в Запорожской области, Офис Зеленского хочет назначить в Укравтодор

Виталий Туринок (слева) во время назначения на пост главы Запорожской ОГА Виталий Туринок (слева) во время назначения на пост главы Запорожской ОГА
Виталий Туринок (слева) во время назначения на пост главы Запорожской ОГА

Если кадровая инициатива заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова по назначению в Укравтодор недавно уволенного главы Запорожской ОГА Виталия Туринка увенчается успехом, программа Президента "Велике Будівництво" может не досчитаться нескольких миллиардов гривен. К такому выводу пришло издание Буквы.

Издание указывает на претензии, имеющиеся к деятельности Виталия Туринка по ремонту дорог в Запорожской области за те недолгие 9 месяцев, в течение которых он возглавлял Запорожскую область. 

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Так, во время пребывания Туринка в должности губернатора госпредприятие "Местные дороги Запорожской области" провело около 70 тендеров на освоение более чем 1 млрд гривен. В основном эти тендеры касались дорожных ремонтных работ в области. При этом, по информации издания, якобы был составлен список фирм, у которых подрядчики госзаказов должны были закупать топливо, а также расходные материалы для ремонта и строительства дорог.

В свою очередь, издание Евромедиа 24 подробно описывает, как далее действовала схема: "Схема получилась "почти легальная" — фирма выигрывает тендер на несколько десятков миллионов, выполняет работу, официально оплачивает стройматериалы, бензин, дизтопливо своим контрагентам, потом получает оплату своих работ из областного бюджета. Но с двумя маленькими замечаниями: без покупок стройматериалов и топлива у "правильных" фирм подрядчик потом ничего не получит за свою работу из бюджета, а цены у этих "правильных" фирм на 30-40% выше рыночных".

Туринка также обвиняли, в том числе, и в связях с бывшим губернатором Константином Брылем. С протестным заявлением в феврале выступили 10 депутатов "Слуги народа": "Кадровая политика Виталия Туринка говорит о том, что призрак коррупционера и рейдера Константина Брыля остался в ОГА. Не выдерживается политическая гигиена, назначаются новые конъюнктурные чиновники и остаются на должностях старые".

А вице-премьер-министр Михаил Федоров, комментируя назначение на должность главы Запорожской ОГА Виталия Боговина (назначен 20 мая), сказал, что предыдущий глава области Туринок доработался до того, что область оказалась на третьем месте с конца рейтинга эффективности глав ОГА. Кроме того, по словам Федорова, на заместителей Туринка уже заведены уголовные производства. 

Но, судя по всему, ничто из этого не смутило Сергея Трофимова, и он уже анонсирует возможное назначение Туринка в Укравтодор.

"Продолжаем делать ставки на новые лица и "выращивать"  на областном уровне эффективных государственных менеджеров. Поэтому в ближайшее время Офис Президента предложит Кабмину кандидатуру одного из глав ОГА на должность замглавы Госагентства автодорог Украины. Уверен, что его назначение может добавить позитивной динамики в реализацию программы "Большое строительство", — заявил Трофимов.

"Буквы", в свою очередь, в этой инициативе Трофимова видят желание приобщить опытного в схемах губернатора к 100 млрд гривен, которые выделяются в этом году на программу президента "Велике Будівництво".

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