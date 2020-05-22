Подозреваемого в схемах запорожского губернатора Туринка ОП сватает в Укравтодор — СМИ

Если кадровая инициатива заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова по назначению в Укравтодор недавно уволенного главы Запорожской ОГА Виталия Туринка увенчается успехом, программа Президента "Велике Будівництво" может не досчитаться нескольких миллиардов гривен. К такому выводу пришло издание Буквы.

Издание указывает на претензии, имеющиеся к деятельности Виталия Туринка по ремонту дорог в Запорожской области за те недолгие 9 месяцев, в течение которых он возглавлял Запорожскую область.

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Так, во время пребывания Туринка в должности губернатора госпредприятие "Местные дороги Запорожской области" провело около 70 тендеров на освоение более чем 1 млрд гривен. В основном эти тендеры касались дорожных ремонтных работ в области. При этом, по информации издания, якобы был составлен список фирм, у которых подрядчики госзаказов должны были закупать топливо, а также расходные материалы для ремонта и строительства дорог.

В свою очередь, издание Евромедиа 24 подробно описывает, как далее действовала схема: "Схема получилась "почти легальная" — фирма выигрывает тендер на несколько десятков миллионов, выполняет работу, официально оплачивает стройматериалы, бензин, дизтопливо своим контрагентам, потом получает оплату своих работ из областного бюджета. Но с двумя маленькими замечаниями: без покупок стройматериалов и топлива у "правильных" фирм подрядчик потом ничего не получит за свою работу из бюджета, а цены у этих "правильных" фирм на 30-40% выше рыночных".

Туринка также обвиняли, в том числе, и в связях с бывшим губернатором Константином Брылем. С протестным заявлением в феврале выступили 10 депутатов "Слуги народа": "Кадровая политика Виталия Туринка говорит о том, что призрак коррупционера и рейдера Константина Брыля остался в ОГА. Не выдерживается политическая гигиена, назначаются новые конъюнктурные чиновники и остаются на должностях старые".

А вице-премьер-министр Михаил Федоров, комментируя назначение на должность главы Запорожской ОГА Виталия Боговина (назначен 20 мая), сказал, что предыдущий глава области Туринок доработался до того, что область оказалась на третьем месте с конца рейтинга эффективности глав ОГА. Кроме того, по словам Федорова, на заместителей Туринка уже заведены уголовные производства.

Но, судя по всему, ничто из этого не смутило Сергея Трофимова, и он уже анонсирует возможное назначение Туринка в Укравтодор.

"Продолжаем делать ставки на новые лица и "выращивать" на областном уровне эффективных государственных менеджеров. Поэтому в ближайшее время Офис Президента предложит Кабмину кандидатуру одного из глав ОГА на должность замглавы Госагентства автодорог Украины. Уверен, что его назначение может добавить позитивной динамики в реализацию программы "Большое строительство", — заявил Трофимов.

"Буквы", в свою очередь, в этой инициативе Трофимова видят желание приобщить опытного в схемах губернатора к 100 млрд гривен, которые выделяются в этом году на программу президента "Велике Будівництво".