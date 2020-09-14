Появление Национального оператора ликвидирует нелегальный рынок торговли табаком — эксперт

Эксперт Дмитрий Марунич на своей FB странице объяснил, как создание национального оператора отразится на табачном рынке и бюджете страны, а также, кто потеряет свой нелегальный доход и от кого ждать волну критики.

"У контрабандистов начались большие проблемы: теперь деятельность всех игроков на табачном рынке будет унифицирована, всем обещаны одинаковые и легальные условия. Для этого правительством создан Национальный оператор подакцизных товаров. Он будет действовать в рамках Соглашения об ассоциации Украины с ЕС и создавать прозрачную систему отслеживания движений табачной продукции. Или, говоря казённым языком, осуществлять логистическо-информационные функции", — отметил Марунич.

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Эксперт отметил, что поначалу ожидается увеличение нагрузки на таможенников на украинско-польской и прочих границах, через которые багажниками и более крупными формами перевозили нелегально сигареты. А затем ожидается облегчение на этой самой границе, когда контрабандисты поймут, что провести ничего не удается и перестанут через нее "ломиться".

"Также ожидаются большие объемы нытья и возмущений тех, кого лишили нелегального дохода. Им бы можно посочувствовать, но давайте лучше посочувствуем всем нам, ведь с 2017 по 2019 годы государственный и местные бюджеты недополучили от табачного рынка более 30 млрд грн налоговых отчислений. В то же время, по прогнозам, появление Национального оператора и выведет из тени розничный акциз, и ликвидирует рынок нелегальной торговли всем табаком. Как минимум, на первых порах чёрный рынок существенно ужмут, как ужали его в Италии, как уничтожили его во Франции, — отметил Марунич. — Технически это вполне возможно и уже опробовано".

Напомним, что введение системы Track&trace позволит отслеживать передвижение табачной продукции.

"Передвигаться она будет теперь легально, а не из фуры, багажника, мешка на базар к "торговкам-сигаретницам", подчеркнул Марунич. — Кроме преодоления контрабандных потоков, в этом деле есть ещё один плюс — перспективное оздоровление нации, когда люди начнут думать, тратить ли им деньги на сигареты. Первый шаг к этому оздоровлению был сделан, тогда запретили курение в общественных местах. Теперь пришло время сделать второй шаг и к тому же — пополнить бюджет. И то, и другое нашей стране категорически необходимо."

Напомним, 9 сентября правительство поддержало создание Национального оператора на рынке табачных изделий, что позволит государству усилить контроль на рынке, повысит прозрачность и прогнозируемость налоговых поступлений, а также выполнить международные обязательства Украины, сообщило информагенство "Интерфакс-Украина".