Полная зачистка: В Киеве за 3 года с улиц и развязок убрали 7610 рекламных конструкций

Количество наземной рекламы в Киеве сократилось с 12 тысяч до 4390 конструкций. Об этом в интервью Delo.ua рассказал, Александр Смирнов, начальник управления рекламы КГГА.

Целые кварталы города были очищены от рекламы. Как пример можно рассмотреть Набережное шоссе. "На участке, от Почтовой площади до моста Патона насчитывалось 410 наземных рекламных конструкций! При этом, они были разных форм, размеров, ставились один на одном и еще имели не вкопанные блоки (кстати, в "Правилах размещения рекламы"четко прописывается, что блоки обязательно должны быть углублены до уровня поверхности)" — заявил Александр Смирнов.

Сегодня на Набережном шоссе установлено 73 конструкции максимального формата 8 кв. м, так называемые "скроллы". То есть демонтировано 337 щитов, а 73 заменили на меньший формат.

Также от огромного скопления рекламы был полностью очищен мост Патона, являющийся памятником архитектуры национального значения. Водители годами жаловались на огромные баннера из-за которых водители не видели дороги. "Вся территория развязки на мосту Патона очищена от 90 щитов! Сейчас их там ноль, так как в "Правилах" четко описывается, что наземные конструкции нельзя размещать на развязках", — пояснил чиновник.

Также была зачищена от нагромождения рекламных конструкций улица Жилянская — центральная магистраль, которая идет от ж/д вокзала в центр. "Там много памятников архитектуры прошлых веков. Было 112 щитов, а теперь полный порядок — 43 сити-лайта и 2 скролла, при том, здесь площадь рекламных конструкций уменьшилась в 9 раз. И так можно рассказать почти про все киевские улицы. Ведь до 2015 году наземных рекламных конструкций насчитывалось около 12 тысяч, а сейчас мы почти пришли к отметке в 4390 единиц по всему городу", — похвастался достижениями Александр Смирнов.

Полная версия интервью будет опубликована на сайте Delo.ua