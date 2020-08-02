Пострадавший в Беларуси конкурент Лукашенко уехал в Украину

Белорусский бизнесмен Валерий Цепкало, которого не допустили к выборам президента Беларуси, уехал из Москвы и находится в Киеве.

Как заявил пресс-секретарь политика Алексей Урбан, Цепкало был одним из основных конкурентов действующего президента Александра Лукашенко, сообщает "Настоящее Время".

Указано, что 14 июля Центризбирком Беларуси не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты — по официальной версии, из-за нехватки достоверных подписей, поданных за его выдвижение.

Как отмечается, инициативная группа Цепкало собрала более 200 тысяч подписей, из которых в избиркомы было сдано более 160 тысяч. Но ЦИК признал достоверными менее 80 тысяч подписей при необходимых 100 тысячах.

Уже через 10 дней Цепкало покинул Беларусь и уехал в Москву вместе с детьми из-за опасения быть задержанным. Его жена Вероника Цепкало осталась в Беларуси и помогает избирательному штабу кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Ранее Вероника Цепкало заявляла, что "планируется задержание" ее мужа, а ее могут лишить родительских прав. Решение, по ее словам, "было принято за 5 минут".

"Два дня тому назад в школу, где учатся мои дети, пришли сотрудники прокуратуры, начали собирать данные о моих детях, начали собирать данные о моей семье. Собиралась информация личного характера: какого рода я мать, как я отношусь к детям. Я знаю, что учителей просили или заставляли написать заявление о том, что я плохая мать. Я так понимаю, что следующим этапом была бы подача заявления о лишении меня родительских прав", — рассказала она.

Генпрокуратура Беларуси позже заявила, что представители ведомства не приходили в школу, где учатся дети супругов Цепкало, и "никаких действий, направленных на лишение Валерия или Вероники Цепкало родительских прав, органы прокуратуры не предпринимали ввиду отсутствия поводов и оснований".

Напомним, белорусский суд продлил арест блогеру и политическому оппоненту действующего президента Беларуси Сергею Тихановскому еще на 15 суток.

Также сообщалось, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вывезла детей в Евросоюз из-за угрозы того, что власть может их отобрать.

Как известно, президентские выборы в Беларуси состоятся 9 августа 2020 года.

Напомним, после того, как Центральная избирательная комиссия Беларуси отказала бывшему председателю правления "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико (он считался основным оппонентом Александра Лукашенко) в регистрации кандидатом в президенты, Минск и другие города страны захлестнули стихийные акции.