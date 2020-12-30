Под елочку: повышенный спрос на гривню укрепил курс нацвалюты

Падение курса доллара на межбанке 29 декабря вызвало превышение предложений над спросом. Нацбанк на торги не выходил. А уже сегодня, 30 декабря, рынок будет переваривать результаты вчерашнего, последнего в этом году, аукциона по ОВГЗ. Предложенные Минфином гривневые ОВГЗ сроком обращения 77, 189, 336, 532, 777, 1036, 1239, 1519 и долларовые ценные бумаги сроком обращения 92 дня принесли в государственный бюджет 23,64 млрд грн.

По результатам аукциона средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ номинированных в гривне составила 10,0%, 6-месячных — 10,75%, 1-летних — 11,7%, 1,5-летних — 11,75%, 2-летних — 11,85%, 3-летних — 12,0%, 4-летних -12,15%, а 5-летних — 12,25%. Средневзвешенная ставка доходности по долларовым ОВГЗ — 2,9%.

Подпишитесь на канал DELO.UA

30 декабря по сравнению со вчерашним днем, вторником, 29 декабря, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару больше чем на 10 копеек — с 28,3668 грн/доллар до 28,2605 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 30 декабря:

✅ 1 доллар США — 28,2605 грн;

✅ 1 евро — 34,6375 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,9183 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 38,1319 грн.

На межбанковском валютном рынке 30 декабря курс доллара к открытию торгов, по сравнению со вторником, в покупке и в продаже вырос на 2 копейки. 29 декабря торги закрылись на уровне 28,19/28,2150 грн/доллар, в среду открылись курсом — 28,21/28,2350 грн за доллар.

Евро на межбанке в среднем подорожал на 2 копейки. 30 декабря торги по евро стартовали в диапазоне 34,5995/34,6302 грн за евро. 29 декабря закрылись на уровне 34,5750/34,6056 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару сегодня будет 28,10-28,35 грн/доллар, по евро — 34,35-34,80 грн/евро.

На наличном рынке в среду утром средний курс покупки доллара составил 28,05 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,30 грн/доллар. Во вторник доллар покупали по курсу — 28,10/28,40 грн/доллар. Таким образом, в покупке курс доллара снизился на 5 копеек, в продаже — на 10 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 34,08/34,70 грн/евро. По сравнению со вторником, курс евро в покупке снизился на 2 копейки, в продаже — не изменился. 29 декабря утром евро торговался в диапазоне 34,10/34,70 грн/евро.