Пожар в Кривом Роге: на Центральном рынке сгорели 22 торговых павильона (ФОТО, ВИДЕО)

Вчера, 19 июня, в 22:37 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории Центрального рынка, расположенного на улице Серафимовича Довгинцевского района города Кривой Рог.

Как сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, по вызову были направлены дежурные отделения одиннадцатого, четырнадцатого и двадцать шестой государственных пожарно-спасательных частей 3-го государственного пожарно-спасательного отряда облуправления ГСЧС.

Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что огнем охвачены металлические павильоны с продовольственными товарами различного назначения на внутренней территории потребительской кооперации "Центральный рынок".

Огонь уничтожил 22 торговых павильона с продуктами торговли. Общая площадь пожара составила 240 квадратных метров.

Пожар локализован в 23:44 и ликвидирован в 00:40. В результате пожара погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара было привлечено 14 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним, 10 июня в Кривом Роге по пути следования произошло возгорание грузового автомобиля, который по договору перевозил посылки клиентов компании "Новая почта".