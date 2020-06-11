Происшествия 1 час назад

В Кривом Роге по пути вспыхнул грузовик с посылками "Новой почты"

Возгорание возникло в прицепе грузового автомобиля DAF 2007 года выпуска, который перевозил груз "Нова-Пошта"

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Вчера, 10 июня, в 10:26 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля на улице Кости Пестушко, Центрально-Городского района города Кривой Рог.

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Как сообщает пресс-центр областного управления ГСЧС, по вызову немедленно было направлено дежурное отделение десятой государственной пожарно-спасательной части 3-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что возгорание возникло в прицепе грузового автомобиля DAF 2007 года выпуска, который перевозил груз "Нова-Пошта".

По словам водителя грузовика, он двигался в город Кривой Рог для разгрузки, но увидев в зеркало заднего вида дым, сразу остановился. Оценив масштаб задымления, водитель разжал тягач от прицепа и уехал на безопасное расстояние. Огонь мгновенно охватил прицеп.

Огнем поврежден прицеп Schmitz 2009 года выпуска и груз (посылки). Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

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Пожар локализован в 10:53 и ликвидирован в 12:30. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, 14 мая, в Закарпатской области в городе Виноградов обрушилось здание кинотеатра, в результате погиб один человек.

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