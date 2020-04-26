Пожарами в Чернобыльской зоне уничтожены 11 тысяч гектаров леса — Зеленский

В ходе масштабных лесных пожаров в Чернобыльской зоне в апреле 2020 года огонь уничтожил более 11 тысяч гектаров леса.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Киевскую область в воскресенье, 26 апреля, сообщает пресс-служба главы государства.

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Указано, что Зеленский облетел на вертолете участок, который пострадал в результате пожара.

После этого президент встретился с работниками ГСЧС, которые принимали участие в тушении масштабного лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения и вручил государственные награды 22 спасателям.

"Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас — герои", — отметил Зеленский, обращаясь к спасателям.

При этом он добавил, что огонь уничтожил свыше 11 тысяч гектаров леса.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области и Чернобыльской зоне спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления остатков древесины и сухой травы.

Как сообщалось, Киев из-за задымления в связи с пожарами в Чернобыльской зоне возглавил список городов мира с самым загрязненным воздухом.

Также общественные активисты заявляли, что власти умышленно умалчивают реальные масштабы катастрофы, связанные с пожарами в Чернобыльской зоне: пока ГСЧС рапортовало о "ситуации под контролем", верховой огонь подбирался к хранилищам ядерного топлива и самой Чернобыльской АЭС.