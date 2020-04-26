Украина пытается превратить Чернобыльскую зону в безопасную территорию — МИД

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что, несмотря на различные проблемы в стране, прилагают максимум усилий для превращения Чернобыльской зоны в безопасную территорию.

Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщает пресс-служба МИД.

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В заявлении по случаю годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС говорится, что Украина ежедневно сталкивается со многими вызовами, связанными с управлением Зоной отчуждения и чернобыльской проблематикой в целом.

"Однако страна успешно борется с последствиями аварии и прилагает максимум усилий для превращения Чернобыльской зоны в безопасную территорию", — заверили в МИД.

Также отмечается, что в Украине ценят совместную работу с надежными партнерами, такими как ООН, МАГАТЭ, ЕБРР, Еврокомиссия, НАТО, а также многими государствами над реализацией международных проектов, направленных на преодоление последствий Чернобыльской катастрофы.

В свою очередь президент Владимир Зеленский на своей странице в Facebook назвал катастрофу на ЧАЭС в 1986 году бедствием планетарного масштаба, которое должно стать предостережением на будущее.

"Планета Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому ее сохранение является ответственностью каждого человека и общим долгом всех наций мира", — заявил глава государства.

Отметим, что сегодня 34-я годовщина Чернобыльской катастрофы. Как известно, 26 апреля 1986 года, в 1:23 на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный химический взрыв, повлекший разрушение части реакторного блока и машинного зала. Этот день был провозглашен днем памяти о чернобыльской катастрофе.

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Как сообщалось, на данный момент в Чернобыльской зоне и в Житомирской области спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления остатков древесины и сухой травы после масштабный лесных пожаров.

Как сообщалось, Киев из-за задымления в связи с пожарами в Чернобыльской зоне возглавил список городов мира с самым загрязненным воздухом.

Также общественные активисты заявляли, что власти умышленно умалчивают реальные масштабы катастрофы, связанные с пожарами в Чернобыльской зоне: пока ГСЧС рапортовало о "ситуации под контролем", верховой огонь подбирался к хранилищам ядерного топлива и самой Чернобыльской АЭС.