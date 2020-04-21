Происшествия 1 час назад

В ЕС готовы помочь Украине в борьбе с пожарами в Чернобыльской зоне

Евросоюз выразил готовность к оказанию поддержки Украине из-за пожаров в зоне отчуждения

В ЕС готовы помочь Украине в борьбе с пожарами в Чернобыльской зоне В ЕС готовы помочь Украине в борьбе с пожарами в Чернобыльской зоне
Ликвидация лесного пожара. Фото: ГСЧС

Европейский Союз готов предоставить Украине комплексную поддержку для борьбы с пожарами в Чернобыльской зоне.

Об этом сообщил посол Украины в ЕС и Бельгии Николай Точицкий в Twitter.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По его словам, он разговаривал с еврокомиссаром по вопросам кризисного менеджмента Янезом Ленарчичем, который заверил, что Евросоюз готов поддержать Украину в урегулировании ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне.

В частности, Ленарчич отметил, что ЕС будет мониторить ситуацию с лесными пожарами в Украине в зоне отчуждения.

"Рад был услышать, что ситуация под контролем. ЕС будет и дальше вести мониторинг и будет и дальше готов оказать помощь, пока пожары не будут полностью ликвидированы", — сообщил он.

При этом еврокомиссар уточнил, что мониторинг будет проводиться с помощью Системы реагирования на чрезвычайные ситуации Copernicus Европейской комиссии.

По данным этой системы спутникового мониторинга, пожары в Чернобыльской зоне вспыхнули еще 2 апреля, хотя в Украине о них официально сообщили 4 апреля.

Министр внутренних дел Арсен Аваков ранее заявлял, что Национальная гвардия Украины проводит противодиверсионную спецоперацию по выявлению поджигателей в лесах Житомирской области и Чернобыльской зоны.

Читайте также:
Спасатели продолжают тушить пожары близ Чернобыля и в Житомирской области (ВИДЕО)

Ранее сообщалось, что в Житомирской области сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) продолжают проводить ликвидацию последствий возгорания сухой травы и лесной подстилки.

Напомним, Киев из-за задымления в связи с пожарами в Чернобыльской зоне возглавил список городов мира с самым загрязненным воздухом.

Также общественные активисты заявляли, что власти умышленно умалчивают реальные масштабы катастрофы, связанные с пожарами в Чернобыльской зоне: пока ГСЧС рапортовало о "ситуации под контролем", верховой огонь подбирался к хранилищам ядерного топлива и самой Чернобыльской АЭС.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Спасатели продолжают тушить пожары близ Чернобыля и в Житомирской области (ВИДЕО)
Спасатели продолжают тушить пожары близ Чернобыля и в Житомирской области (ВИДЕО)
Лесные пожары под Чернобылем и на Житомирщине еще не потушили (ФОТО, ВИДЕО)
Лесные пожары под Чернобылем и на Житомирщине еще не потушили (ФОТО, ВИДЕО)
Аваков назвал причины загрязнения воздуха в Киеве (ВИДЕО)
Аваков назвал причины загрязнения воздуха в Киеве (ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
Николай Скавронский, Синэво: со стартапа за $10 тысяч в бизнес за 100 млн евро

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. В Кабмине хотят продлить карантин до 12 мая, но с некоторыми смягчениями

  3. Украина предлагает миру свои хранилища для нефти — "Нафтогаз"

  4. Prozorro начинает работать по новым правилам. Что изменится?

  5. "По указке ФГИ исчезла печать компании, а сотрудников не пускают к работе" — ОГХК

Загрузка...