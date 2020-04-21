Спасатели продолжают тушить пожары близ Чернобыля и в Житомирской области (ВИДЕО)

По состоянию на 08:00 вторника, 21 апреля, в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Основные усилия направлены на локализацию 4 ячеек (село Корогод, село Рассоха, село Кривая Гора и села Рудьки — Буряковка) тление пеньков, остатков древесины и двух торфяников в ячейках, пройденных огнем", — говорится в сообщении.

Указано, что для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно 8 путепрокладчиков Вооруженных Сил Украины. Инженерной техникой создано 405 км минерализованных полос.

"Угрозы объекту "Укрытие", хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам Зоны отчуждения нет", — заверили в ведомстве.

Там также доложили, что к тушению пожаров в Чернобыльской зоне привлечены 1359 человек и 340 единиц техники, из них от ГСЧС 1205 человек личного состава и 250 единиц техники (в том числе 3 вертолета, которыми 19 апреля осуществлено 93 сброса — 186 т воды).

В свою очередь в Житомирской области по состоянию на 08:00 21 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесхозов на территории ГП "Овручское ЛГ", "Овручское СЛГ" по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины.

"В 08:00 21 апреля пожар лесной подстилки на территории Словечанского ЛГ локализован, остается 1 не локализованный очаг горения (ГП Овручский специальный ЛГ Виступовицкого лесничества) вблизи сел Жолудивка и Журба. На других ячейках продолжаются работы по тушению пожаров внутри локализованных участков", — доложили в ГСЧС.

При этом известно, что к тушению пожаров в Житомирской области привлечены 1069 человек и 155 единиц техники, из них от ГСЧС 176 человек личного состава и 41 единица техники.

Как отмечают спасатели, радиационный фон по Киеву и Киевской области сейчас находится в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев — 0,012 мР/час, Киевская область — в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч, город Чернобыль — 0,021 мР/ч, на КДП Дитятки 0,02 мР/ч при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч.).

Ранее сообщалось, что в Житомирской области сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) продолжают проводить ликвидацию последствий возгорания сухой травы и лесной подстилки.

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Напомним, Киев из-за задымления в связи с пожарами в Чернобыльской зоне возглавил список городов мира с самым загрязненным воздухом.

Ранее общественные активисты заявляли, что власти умышленно умалчивают реальные масштабы катастрофы, связанные с пожарами в Чернобыльской зоне: пока ГСЧС рапортовало о "ситуации под контролем", верховой огонь подбирался к хранилищам ядерного топлива и самой Чернобыльской АЭС.