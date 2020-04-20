Лесные пожары под Чернобылем и на Житомирщине еще не потушили (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 20 апреля подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) продолжают работу по ликвидации пожаров на территории Житомирской и Киевской областей.

Как сообщает пресс-центр ГСЧС, на Житомирщине спасатели оказывают помощь работникам лесхозов на территории четырех лесных хозяйств (ГП "Овручское ЛГ", "Овручское СЛГ", "Словечанское ЛГ" и "Словечанский лесхоз АПК") по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пней и древесины.

Сотрудники ГСЧС совместно с работниками лесхозов не допустили уничтожение зданий и сооружений в шести населенных пунктах: пгт Першотравневое, села Выступовичи, Рудня, Девошин, Слобода и Ясинец.

В отселенных населенных пунктах (села Острова, Личманы, Средняя Рудня, Нижняя Рудня и Верхняя Рудня) огонь уничтожил 39 зданий, некоторые из которых самовольно использовались населением как дачные участки, спасено 45 зданий.

К тушению привлечены 963 человек и 157 единиц техники, включая три самолета АН-32П, которые осуществили 15 сбросов воды (120 тонн).

По состоянию на 07:20 в Чернобыльской зоне подразделения ГСЧС оказывают помощь сотрудникам Госагентства по управлению Зоной отчуждения (ГАЗО) в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубенского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств.

Основные усилия направлены на локализацию 4 ячеек в селах Корогод, Рассоха, Кривая Гора и селах Рудьки и Буряковка), где до сих пор наблюдаются тление пней, остатков древесины и двух торфяников.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно восемь путепроводчиков Вооруженных Сил Украины.

Инженерной техникой создано 405 км минерализованных полос.

К тушению пожаров привлекли 1 тысячу 322 человека и 292 единиц техники, в том числе, три вертолета, которыми сброшено 186 тонн воды (93 сброса).

Радиационный фон по городу Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (город Киев — 0,012 мР/час, Киевская область — в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 м /ч, город Чернобыль — 0,021 мР/ч, на КДП Дитятки 0,02 мР/ч при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч).

Ранее сообщалось, что в Житомирской области сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) продолжают проводят ликвидацию последствий возгорания сухой травы и лесной подстилки.

Напомним, Киев из-за задымления в связи с пожарами в Чернобыльской зоне возглавил список городов мира с самым загрязненным воздухом.

Ранее общественные активисты заявляли, что власти умышленно умалчивают реальные масштабы катастрофы, связанной с пожарами в Чернобыльской зоне: пока ГСЧС рапортовало о "ситуации под контролем", верховой огонь подбирался к хранилищам ядерного топлива и самой Чернобыльской АЭС.