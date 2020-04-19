На Житомирщине и в зоне ЧАЭС продолжают ликвидацию лесных пожаров (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 19 апреля подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) продолжают работу по ликвидации пожаров на территории Житомирской и Киевской областей.

Как сообщает пресс-центр ГСЧС, на Житомирщине спасатели оказывают помощь работникам лесхозов на территории четырех лесных хозяйств (ГП "Овручское ЛГ", "Овручское СЛГ", "Словечанское ЛГ" и "Словечанский лесхоз АПК") по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пней и древесины.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По состоянию на 07:00, оставалось девять очагов горения, из которых 5 локализованы, а на 4 ячейках продолжаются работы по ограничению их распространения.

Сотрудники ГСЧС совместно с работниками лесхозов не допустили уничтожение зданий и сооружений в шести населенных пунктах: пгт Першотравневое, села Выступовичи, Рудня, Девошин, Слобода и Ясинец.

В отселенных населенных пунктах (села Острова, Личманы, Средняя Рудня, Нижняя Рудня и Верхняя Рудня) огонь уничтожил 39 зданий, некоторые из которых самовольно использовались населением как дачные участки, спасено 45 зданий.

Читайте также: Кабмин выделил дополнительные 45 млн грн на ликвидацию пожаров в зоне ЧАЭС

К тушению пожаров привлечены 960 человек и 156 единиц техники, в том числе, три самолета АН-32П, которые 18 апреля провели 21 сброс воды (168 тонн).

В свою очередь, в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения ГСЧС оказывают помощь сотрудникам Госагентства по управлению Зоной отчуждения (ГАЗО) в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубенского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств.

Основные усилия направлены на локализацию четырех ячеек: села Корогод, Рассоха, Кривая Гора и село Рудьки — село Буряковка). Сейчас там наблюдается тление пней, остатков древесины и двух торфяников в ячейках пройденных огнем.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно восемь путепроводчиков Вооруженных Сил Украины. Инженерной техникой создано 320 км минерализованных полос.

Угрозы объекта Укрытие, хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам Зоны отчуждения нет.

К тушению пожаров привлечено 723 человек и 154 единиц техники, в том числе, три вертолета, которые 18 апреля сбросили в зону 416 тонн воды (218 сбросов).

Читайте также: Кабмин выделил дополнительные 45 млн грн на ликвидацию пожаров в зоне ЧАЭС

Дополнительно направлено сводные отряды из семи областей в количестве около 500 человек и более 60 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) продолжают проводят ликвидацию последствий возгорания сухой травы и лесной подстилки.

Напомним,

Киев из-за задымления в связи с пожарами в Чернобыльской зоне возглавил список городов мира с самым загрязненным воздухом.

Ранее общественные активисты заявляли, что власти умышленно умалчивают реальные масштабы катастрофы, связанной с пожарами в Чернобыльской зоне: пока ГСЧС рапортовало о "ситуации под контролем", верховой огонь подбирался к хранилищам ядерного топлива и самой Чернобыльской АЭС.