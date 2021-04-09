Правоохоронці мають взятися за Порошенка по справі Параолімпійського центру, — експерт

Політичний експерт Валентин Гладких стверджує, що екс-президент Петро Порошенко і уповноважений президента з прав осіб з інвалідністю Валерій Сушкевич причетні до виведення Національного центру паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів в приватну власність і це питання мають розслідувати правоохоронні органи.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

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Валентин Гладких зазначив, що Національний центр паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів був створений у Криму на гроші українських платників податків, "але після анексії півострова якимсь дивним чином був перетворений не без відома вищих посадових осіб України, зокрема й Петра Порошенка, на приватну "контору" під юрисдикцією окупаційної влади".

За його словами, голова Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевича не лише перетворив створений на кошти платників податків центр на приватну власність для свого сина Олександра, але й перевів його під російську юрисдикцію, перереєструвавши його за російськими законами.

"Також цікаво було б дізнатися про роль "найпатріотичнішого Президента України" пана П. Порошенка, який, незважаючи на наявний у пана Сушкевича конфлікт інтересів, призначив того Уповноваженим у справах інвалідів, і без відома якого й мабуть відповідної "санкції" така оборудка навряд чи могла б бути можливою", — підкреслив експерт.

Він також повідомив, що після того, як Центр перереєстрували як ТОВ за російським законодавством, його продовжували фінансувати з державного бюджету України впродовж 2014 — 2017 років.

"Думаєте, таке було б можливе без відома профільного міністра пана Жданова та знову ж таки Президента України пана Порошенка?" — обурюється Валентин Гладких.

Він звернув увагу, що з усіх згаданих чиновників, лише Валерій Сушкевич досі перебуває на своїй посаді, хоча "кожен з них відіграв свою роль у цій історії і дати оцінку цій ролі мали б дати правоохоронні органи".