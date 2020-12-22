Предприниматели устроили митинг под дворцом "Украина", где выступает "Квартал 95"

Под здание Национального дворца искусств "Украина" в Киеве, где на 19:00 анонсировалось начало концерт-шоу "Вечерний квартал", пришли предприниматели, протестующие против фискализации их бизнеса и карантинных ограничений. На месте также много полиции и спецназа.

Напомним, митинги предпринимателей под флагами организации SaveФОП проходят в Киеве не первую неделю, однако ранее они собирались в центре города, в частности перед Верховной Радой, а позже и на Майдане Независимости.

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15 декабря произошли стычки между протестующими и правоохранителями. В частности, днем полиция предприняла попытку разогнать акцию на Майдане, в результате чего только среди полицейских насчитали около 40 пострадавших.

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После того, как стемнело, силовики предприняли новую атаку, отобрав у протестующих палатки. По данным полиции, тогда были избиты трое ее сотрудников. В итоге некоторые протестующие все же заночевали на площади, но в последующие дни акция на Майдане не была особо масштабной и не сопровождалась конфликтами с силовиками.

Протесты, однако, привели к тому, что 19 декабря в Офисе президента прошло совещание с представителями малого предпринимательства.

Более того, 22 декабря президент Владимир Зеленский (до своего избрания бывший руководителем студии "Квартал 95", в частности автором и актером шоу "Вечерний квартал") создал отдельный совещательный орган — Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства. Возглавила его новоназначенная замглавы ОП Юлия Свириденко.