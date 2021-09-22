При Зеленском ремонтируют дорог больше, чем при всех президентах, вместе взятых — опрос

82% украинцев отмечают улучшение состояния дорог и увеличение количества их ремонтов в течение последнего года.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 10-13 сентября 2021 года.

При этом 41% опрошенных уверены, что при президентстве Владимира Зеленского во время реализации его программы "Большая стройка" дорог ремонтируется больше всего.

9% считают, что дорог больше ремонтировалось во время президентства Порошенко, 7% — Януковича, 7% — Кучмы, 2% — Кравчука, и 1% — при Ющенко.

Согласно данным опроса, доля респондентов, заметивших улучшение в количестве и качестве дорожных ремонтов, увеличилась с 76% в 2020 году до 82% — в 2021-м.

36% опрошенных заслугу в улучшении дорог приписывают Президенту, для 33% это является результатом действий местных властей, 8% — усилий Мининфраструктуры и "Укравтодора", 2% — Верховной Рады, 1% — премьер-министра.

Кроме этого, опрошенные отметили также улучшения в строительстве объектов социальной инфраструктуры — 29%.

Необходимость продолжения восстановления дорог при помощи государства поддерживают 50% украинцев, железной дороги — 42%, речных портов — 13%, и аэропортов — 9%.

Отмечается также рост внутреннего туризма. 32% опрошенных ответили, что за последние два года путешествовали внутри Украины.

Инициативу Владимира Зеленского по введению 7%-ной ипотеки поддержали 46% опрошенных.

В ходе исследования по методу CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 3000 граждан Украины старше 18 лет во всех областях, за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности — не более 1,8%.

Напомним, в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине в 2021 году планируется построить и отремонтировать 6500 км дорог государственного и местного значения.