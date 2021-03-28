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В мире 30 минут назад

Принц Саудовской Аравии решил озеленить свое королевство

В ходе этой программы будет высажено 10 млрд зеленых насаждений

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

27 марта наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд презентовал программу озеленения королевства, в ходе которой в течение ближайших десятилетий будет высажено 10 млрд деревьев.

Как сообщает Akhbar Al Saudiya, кронпринц планирует также запустить "при содействии арабских братьев" программу "зеленый Ближний Восток", которая предусматривает посадку 40 млрд деревьев по всему региону.

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"Эта инициатива будет включать ряд амбициозных инициатив; прежде всего посадка (10 млрд) деревьев в королевстве в ближайшие десятилетия. Это поможет реабилитировать примерно 40 млн гектаров деградированных земель, что означает 12-кратное увеличение по сравнению с нынешним лесным покровом", — заявил Мухаммед бен Сальман.

По его словам, наибольшим экологическим вызовом для региона является наступление пустынь.

"Ежегодные потери от песчаных бурь составляют $13 млрд, а загрязнение воздуха парниковыми газами привело к сокращению средней продолжительности жизни в Саудовской Аравии на 1,5 года. Поэтому наши усилия будут направлены на увеличение природного растительного покрова, сокращение углеродных выбросов, борьбу с загрязнением и деградацией земель", — подчеркнул принц.

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Он добавил, что общая региональная программа посадки деревьев (50 млрд) является крупнейшей программой лесовосстановления в мире.

Этот проект восстановит 200 млн гектаров высушенных земель и позволит снизить 2,5% глобального уровня углерода.

Напомним, в отчете Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (IPCC) отмечается, что к 2030 году наша планета достигнет решающего порога в 1,5°С выше доиндустриального уровня, что значительно повысит риск повсеместной засухи, пожаров, наводнений и нехватки продовольствия для сотен миллионов людей.

В исследовании также говорится о двух основных способах устранения углерода из атмосферы: развитие естественных процессов и экспериментальные технологии хранения или устранения углерода. 

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