Финансы 1 час назад

Против одного из владельцев GlobalMoney СНБО может ввести санкции — СМИ

Птатежная система контроллируется людьми окружения Януковича

Против одного из владельцев GlobalMoney СНБО может ввести санкции — СМИ Против одного из владельцев GlobalMoney СНБО может ввести санкции — СМИ

Против одного из владельцев платежной системы GlobalMoney (ООО "Глобалмани") Вячеслава Стрелковского Совет национальной безопасности и обороны может ввести санкции.

Об этом сообщают "Подробности".

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По данным издания, Вячеслав Стрелковский ("Стрелок") — является одним из крупнейших участников рынка обналичивания и конвертирования денег в Украине.

"GlobalMoney по-прежнему контролируется бывшим министром финансов Украины Юрием Колобовым — одним из главных подручных Саши-Стоматолога и его деловым партнером Вячеславом Стрелковским. В то же время, официально компания зарегистрирована на дублеров — Владимира Карпова и Константина Тверитина", — сообщает аналитик Александр Кочетков со ссылкой на материал журналиста Джерома Стивенса  "Украинские власти закрывают глаза на отмывание "грязных" денег компанией GlobalMoney" в американском интернет издании USA Reformer.

Кочетков также отмечает, что среди бенефициаров и теневых владельцев GlobalMoney — правая рука Юрия Иванющенко ("Енакиевского") и "смотрящий" по Одессе от "донецких" Иван Аврамов.

"Украинская власть, включая самого Президента Владимира Зеленского и его Офис, стараются не замечать отмывание компанией "Глобалмани" и рядом местных банков "грязных" денег, несмотря на то, что "речь идет о сотнях миллионах долларов", — говорится в статье.

Согласно открытым источникам, с 2017 года еще одним совладельцем GlobalMoney со взносом 15 млн грн стало ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Инновационные технологии" (ЄДРПОУ 32588368), президентом и главой набсовета которого с 2011 года официально значился "правая рука" и ближайший бизнес-партнер Юрия Иванющенко ("Юры Енакиевского") — "смотрящий" по Одессе от "донецких" Иван Аврамов.

На фото: непубличные братья Аврамовы и Александр Янукович ("Саша Стоматолог")

Напомним, Аврамову удалось избежать и попадания под санкции, и объявления в розыск. Это привело к его возвращению в Украину в 2016-м, о чем тогда сообщал главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. "Аврамов на свободе — это настоящий вызов правоохранительной системе Украины, и если он будет по-прежнему легализован в нашей стране, то никакого доверия к государству не будет. "Смотрящих" наказывать непросто, но необходимо — это лучший урок новым "смотрящим", — убежден главред "Цензор.Нет". 

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