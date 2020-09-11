Провал пресс-конференции: Amillidius запутался в показаниях против Телетрейд

Участниками пресс-конференции выступили руководитель РК "Амиллидиус" Богдан Терзи, представитель инициативной группы обманутых клиентов Телетрейд Вадим Кругляков, юрист Алексей Борисенко.

Богдан Терзи, рекламную компанию которого не так давно Телетрейд публично назвал исполнителями черной кампании на свою репутацию, заявил, что Телетрейд ведет информационную атаку на них. В подтверждение своих слов он привел несколько сомнительных материалов о связи Amillidius с "ДНР".

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Пресс-секретарь Телетрейд в Украине Дарья Рулевская опровергла причастность компании к этим материалам: "Мы не имеем никакого отношения к материалам о работе Амиллидиуса с ДНР. Не так давно мы публично заявили в СМИ, что Амиллидиус занимается информационной атакой на нашу репутацию, в подтверждение своих слов привели конкретные доказательства. Я не удивлюсь, если Амиллидиус сам подготовил и разместил материал о связи рекламного агентства и ДНР, который явно является фейком, для того, чтобы обесценить статьи, в которых мы заявляем об атаке на нас со стороны Амиллидиуса. Это абсолютно их методы работы".

Далее Богдан Терзи предложил зрителям посмотреть видео российских СМИ (канал "Россия 1") и заявил, что против Телетрейда существуют некие уголовные дела, но, к сожалению, в подтверждение своих слов никаких документов спикер предоставить не смог, признав, что многие из материалов не являются актуальными и относятся к периоду 2016 года.

В Телетрейд уже заявили, что ни в одной из юрисдикций уголовных дел против компании нет. Сюжеты, показанные на пресс-конференции, скорее всего, связаны с политикой РФ по борьбе с рынком Форекс и процессом государственной монополизации данного рынка.

Далее слово взял якобы обманутый клиент Телетрейд Вадим Кругляков. Он обвинил Телетрейд в мошенничестве и поблагодарил компанию Amillidius за безвозмездную поддержку, а также призвал всех обманутых объединяться.

"4 сентября, в пятницу, я посетил офис компании Телетрейд в Одессе и там меня по ошибке задержали сотрудники СБУ и прокуратуры. Они приняли меня за сотрудника компании. Оказалось, что они проводят обыски во всех офисах компании, изымают документацию и оргтехнику", — продолжил свою детективную историю Вадим Кругляков, который по "счастливой" случайности стал свидетелем обысков.

На вопрос журналистов о том, почему данной информации нет в реестре этих правоохранительных органов и почему нет никаких документов, подтверждающих его слова, обиженный клиент ответил:

"Я практически ничего документально подтвердить не могу, но дело все в том, что когда я зашел, меня остановили работники СБУ и Генпрокуратуры. Они представились. Это были удостоверения офиса генерального прокурора и кибер-отдел СБУ".

"У компании Телетрейд нет офисов на территории Украины, поэтому даже на этом простом основании обыски в Телетрейде каких-либо правоохранительных органов в Украине невозможны", — заявила пресс-секретарь Телетрейд в Украине Дарья Рулевская.

Присутствующих на пресс-конференции журналистов удивил факт, что пиар-агентство взяло на себя роль защитников прав обиженных клиентов. Вместо того, чтобы разобраться и провести расследование, обратиться в правоохранительные органы, клиенты решили очернить репутацию Телетрейд.

"Если обманули клиента — идут в полицию. Вам не кажется, что это функция правоохранительных органов?" — интересуется журналист.

В ответ Вадим Кругляков заявил, что украинская полиция и СБУ коррумпированы и доверия к ним у него нет, именно поэтому он обратился за помощью к пиар-агентству.

Свою роль в этом процессе бывший финансовый аналитик компании Телетрейд, а ныне руководитель Amillidius Богдан Терзи, объяснил следующим образом — помогает "обманутым клиентам" безвозмездно и оказывает исключительно консультативные услуги, а все остальное "делают сами клиенты".

На пресс-конференции от присутствующих журналистов прозвучал вопрос и о Вагане Симоняне, который долгое время представлял интересы Телетрейд в Украине, а также является основателем компании Центр биржевых технологий. Они поинтересовались о его причастности и роли в деятельности компании Телетрейд того периода, в котором был обманут Вадим Кругляков. Интересно, что и сам Симонян является сооснователем и клиентом Amillidius.

"Я с Ваганом Симоняном лично в то время…. я не знаю был ли он клиентом или управляющим… Скорее всего он взаимодействовал с Телетрейд, но добавить я ничего не могу", — неуверенно ответил руководитель Амиллидиуса Богдан Терзи.

Но в этом Терзи лукавит. В материале kp.ru от 31 декабря 2019 года, когда Симонян баллотировался на пост главы армянской общины Одессы, в ответ на обвинения в причастности к деятельности компании Телетрейд было заявлено:

"Что касается Телетрейд, это международная компания с обширной сетью офисов по всему миру. Сотрудничая с ней, Ваган Симонян замечал периодические нарушения, о которых в интернете писали клиенты. Однако официальных подтверждений это не нашло, и санкций против компании не было".

Евгений Солодко, адвокат компании Телетрейд так прокомментировал сложившуюся ситуацию:

"По факту Богдан Терзи на этой пресс-конференции подтвердил, что Amillidius действительно ведет против Телетрейд информационную атаку. Более того, теперь он лично решил поучаствовать в распространении недостоверной информации, порочащей репутацию компании, не приведя ни одного доказательства противоправных действий со стороны компании Телетрейд, прямо обвинил ее в мошенничестве, а правоохранительные органы Украины во взяточничестве. Так называемый обманутый клиент также усомнился в профессионализме сотрудников правоохранительных органов, решил добиться справедливости при помощи клеветы и оскорблений в публичном пространстве. В настоящий момент мы передали заявление против Богдана Терзи и лиц, работающих в агентстве Амиллидиус в правоохранительные органы".