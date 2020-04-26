Рада рассмотрит кадровые назначения в конце следующей недели — спикер

Внеочередное заседание Верховной Рады, на котором планируют рассмотреть кадровые назначения, может состояться в конце следующей недели.

Об этом заявил на брифинге в воскресенье, 26 апреля, председатель парламента Дмитрий Разумков, сообщает "РБК-Украина".

Спикер отметил, что ему известна информация относительно того, что депутаты будут обращаться с просьбой провести внеочередное заседание, однако конкретной даты пока назвать не может.

"Я думаю, если оно все же состоится, то состоится в конце недели", — сказал Разумков.

Также он добавил, что на этом заседании могут быть рассмотрены кадровые назначения в Кабинет министров, однако пока соответствующее представление со стороны Кабмина не было зарегистрировано в ВР.

"Насколько мне известно, есть разные видения кадровых назначений в Кабинет министров Украины, как во фракции "Слуга народа", так и в других фракциях", — подчеркнул спикер.

Ранее появилась информация, что президент Владимир Зеленский предложил экс-главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили должность в Кабмине. По словам самого Саакашвили, он планирует заниматься переговорами с МВФ.

24 апреля "Слуга народа" пригласила Саакашвили на фракцию, чтобы определиться с его кандидатурой. Однако на данный момент необходимого числа голосов за назначение Саакашвили у нардепов нет.

Также отмечалось, что голосование в Верховной Раде по назначению Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам может вообще не произойти.

Сам он надеется, что Рада проголосует за его назначение в правительство Дениса Шмыгаля 30 апреля.