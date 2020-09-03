Рада "разблокировала" выход украинским производителям на рынок строительной продукции ЕС

Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона "О предоставлении строительной продукции на рынке", который имплементирует в Украине положения Регламента Евросоюза №305/2011.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Указано, что для государств-членов ЕС Регламент №305 устанавливает единые условия для размещения строительной продукции с целью создания на территории Евросоюза единого экономического пространства и недопущения на внутренние рынки его членов продукции и услуг, которые могут содержать угрозу жизни и здоровью людей и наносить вред окружающей среде.

"Реализация положений закона позволит преодолеть проблему массового фальсификата на рынке строительной продукции Украины, обеспечить действенный рыночный надзор за качеством строительной продукции, создать условия для свободного обращения строительной продукции на рынке Украины и ЕС, "разблокировать" выход отечественным производителям на европейский рынок строительной продукции и увеличить привлечение международных инвестиций в Украину", — отметил первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Василий Лозинский.

Известно, что имплементация Регламента в национальное законодательство Украины является обязательным условием для заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, что позволит открыть доступ промышленной продукции на рынки Украины и стран ЕС.

Законопроектом, в частности, предусмотрен переход на декларативный принцип оценки соответствия строительных материалов и изделий. Следовательно, производители будут иметь обязательства декларировать показатели строительной продукции и предоставлять эту информацию в свободном доступе.

Предполагается, что для защиты потребителей от недоброкачественной и опасной для здоровья и жизни строительной продукции органы государственного рыночного надзора будут осуществлять меры по ограничению, запрету, изъятию из обращения и/или отзыва продукции, не соответствующей установленным требованиям.

Кроме того, законопроектом устанавливаются основные требования к зданиям и сооружениям с точки зрения безопасности, здравоохранения, долговечности, энергосбережения, охраны окружающей среды в течение всего ее жизненного цикла — от проектирования до демонтажа.

Планируется, что в полном объеме новая, гармонизированная с европейской, система предоставления строительной продукции на рынке Украины заработает в 2023 году после разработки и принятия соответствующих нормативно-правовых актов. По средней оценке, это около несколько десятков документов.

Напомним, производство строительной продукции в Украине в январе 2020 года увеличилось на 3,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года — до 7,4 млрд грн. Это была самая низкая динамика производства строительной продукции за последние 18 месяцев.