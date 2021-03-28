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Валюта 20 минут назад

Редкий драгметалл опередил биткойн по темпам роста цен — СМИ

Рост цен спровоцировали перебои с поставками в прошлом году и возросший спрос производителей дисплеев и свечей зажигания

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

С начала 2021 года один из наиболее редких металлов иридий подорожал на 131%, опередив биткойн, который прибавил в цене 85%. Об этом со ссылкой на Bloomberg передает ForkLog.

По данным издания, в настоящее время этот металл, который встречается как побочный продукт при добыче платины и палладия, торгуется по цене $6000 за унцию.

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При этом в начале года котировки иридия были немногим ниже $2600. 

Аналитики считают, что ралли спровоцировали перебои с поставками в прошлом году и возросший спрос производителей дисплеев и свечей зажигания.

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Отмечается, что иридий не продают на биржах или через биржевые фонды. Купить его можно или непосредственно у производителей, или в слитках от небольшой группы продавцов. 

Кроме этого, резкий рост цены иридия объясняют недостаточными инвестициями в разработку платины. Активное развитие рынка электромобилей ослабило перспективы производства катализаторов для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, в которых используется этот драгоценный металл.

Уменьшение предложения платины привело к росту к рекордным значениям и других ценных металлов платиновой группы — родия, рутения и палладия.

Напомним, в 2021 году цена на платину впервые за более, чем шесть лет превысила порог в $1300 за тройскую унцию

Ранее сообщалось, что в январе 2020 года цены на самый редкий драгоценный металл в мире — родий — подскочили на 32% за месяц.

За последние четыре года родий вырос в цене в 12 раз, значительно опередив все основные виды сырья. 

Источник фото: Depositphotos.

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