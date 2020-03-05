Россия обвинила Украину в незаконной продаже Проминвестбанка

В Украине на аукционе продали акции украинской "дочки" российского государственного Внешэкономбанка (ВЭБ) — Проминвестбанка неизвестному покупателю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ВЭБ.

"Украина завершила незаконную экспроприацию инвестиций российского инвестора, окончательно нарушила двустороннее соглашение о защите капиталовложений, продемонстрировала мировому сообществу нежелание соблюдать нормы международного права", — говорится в сообщении.

По информации ВЭБ, Украина якобы "проигнорировала решение независимого трибунала в Стокгольме и отчетливо продемонстрировала, почему нельзя инвестировать в страну, где отсутствует независимый суд, уважение и защита прав собственности".

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"Мы приложим все законные усилия к компенсации наших потерь за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций", — отмечают в финучреждении.

В ТАСС добавили, что аукцион прошел 4 марта, банк был продан по цене 268,7 млн грн (около $10,8 млн), уточняет агентство.

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11 февраля Окружной административный суд Киева частично удовлетворил иск Проминвестбанка к отделу принудительного исполнения решений департамента Государственной исполнительной службы (ГИС) по делу №640/2905/20, запретив проведение аукциона по продаже 97,7726% акций ПИБа, который должен был состояться в тот же день.

Напомним, с 1 декабря 2019 года "Проминвестбанк" постепенно прекращает работу с физическими лицами, а с 10 декабря 2019 года прекращает дистанционное обслуживание клиентов.

Ранее стало известно, что "Альфа-Банк" выставляет на продажу центральный офис "Проминвестбанка" площадью почти 17 тысяч квадратных метров с земельным участком под ним в переулке Шевченко, 12 возле Майдана Независимости в Киеве. Здание оценили в 40 млн долларов.

Как известно, 16 сентября 2019 года Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины арестовал центральный офис "Проминвестбанка" в Киеве и еще 15 объектов, принадлежащих финучреждению.

Также сообщалось, что компания "Дайрис" из группы "Приват" Игоря Коломойского повторно выставила на торги контрольный пакет акций "Проминвестбанка", который раньше принадлежал российскому Внешэкономбанку. Аукцион был запланирован на 20 сентября 2019 года на ПФТС.

Как известно, Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в ходе рассмотрения инвестиционного спора между российским Внешэкономбанком (ВЭБ) и Украиной об экспроприации дочернего банка госкорпорации — "Проминвестбанка" (ПИБ) — запретил Украине продавать акции ПИБа и обязал возместить ВЭБу понесенные арбитражные расходы.