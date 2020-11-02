"Российская агентура": Черновол рассказал о похождениях "слуги народа" Артема Культенко

По словам политолога Тараса Черновола, во фракции "Слуга народа" ряд депутатов связаны между собой интересами в криминальном мире и пророссийскими взглядами.

В частности, речь идет о нардепе Андрее Холодове, который является кумом жены Виктора Медведчука, и Артеме Культенко, который был замечен в посещении Святогорской лавры во время недавнего массового визита представителей фракции на Донбасс.

Об этой связи на своей странице в Facebook написал политолог Тарас Черновол.

По словам Черновола, поскольку Культенко прошел в Раду под №51 в списке партии "Слуга народа", то его кандидатуру наверняка согласовывал лично президент Владимир Зеленский. Ранее СМИ уже сообщали о том, что во время поездки фракции на Донбасс Культенко посещал Святогорскую лавру и что он является ревностным прихожанином РПЦ. Черновол напомнил, что "в самый разгар боев в лавре скрывались русские боевики-террористы, готовые нанести удар в спину нашим военным".

"К сожалению, никто из силовиков не отважился провести надлежащие следственные действия на территории монастыря, поэтому зло осталось безнаказанным, а среди монахов и дальше могут свободно скрываться агенты и подрывные элементы врага", — добавил он.

Черновил добавил, что в 2014 году Культенко "создавал крышу для полулегальной системы мелкого торгового бизнеса".

"Что-то подобное вспоминаем с 1990-х. Только тогда к предпринимателям приходили простые бандиты и предлагали защиту по большие деньги. Теперь для этого потребовалось создание специальных "общественных организаций". Культенко становится соучредителем такого себе "Союза инвесторов транспортной инфраструктуры Киева". Именно она покрывала деятельность часто нелегальных торговых точек и незаконных парковок", — напомнил политолог.

По его словам, в этом деле Культенко был заподозрен "в сотрудничестве с человеком, которого часто называют крестным отцом сомнительного мелкого бизнеса и незаконных МАФов, Романом Солодким и его организацией "Гражданский корпус".

"А здесь уже всплывает не только криминал, но и пророссийская политика. Самого Солодкого не раз обвиняли в пророссийской направленности, он показательно носил так называемую "георгиевскую ленточку" и будто бы координировал группы титушок. Центральная Рада сотен Майдана прямо обвинила его в рейдерском захвате реабилитационной базы для раненых добровольцев. Солодкий, по утверждению ряда изданий был смотрящим от Александра Попова по сбору дани с полулегального бизнеса в Киеве. Культенко и его организация естественно влились в эту сферу незаконного бизнеса. А над всей этой криминальной системой возвышается фигура кума жены Медведчука, еще одного нардепа-слуги Андрея Холодова", — написал Черновил.

"Такая выстраивается бандитско-пророссийская цепочка, которая начинается и заканчивается в партии "Слуга народа", транзитом проходя через Партию регионов и СДПУ (о)", — написал политолог.

По его мнению, вступление Культенко в 2016 году в духовную семинарию РПЦ могло быть "агентурным прикрытием" для реальной деятельности.

"То, что в депутаты по спискам "слуг" могли пройти и насильники, и обычные бандиты, уже, к сожалению, никого не удивляет. Как и то, что там могли появиться скрытые агенты российской ФСБ", — считает он.

Черновил также напомнил, что Культенко поручили развивать партийную структуру "Слуги" в регионах. "К счастью, откровенная пророссийскость и криминальные связи не обязательно связаны с организационными способностями. Результаты этого "развития" показали местные выборы", — добавил он.