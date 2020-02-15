Политика 50 минут назад

Россию лишили "золота" Олимпиады в Сочи и победы в медальном зачете

Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в использовании допинга

Россию лишили "золота" Олимпиады в Сочи и победы в медальном зачете Россию лишили "золота" Олимпиады в Сочи и победы в медальном зачете
Евгений Устюгов с флагом РФ. Фото: ria.ru

Россию лишили очередного "золота" зимней Олимпиады-2014, которая проходила в Сочи.

Об этом сообщает Всемирный союз биатлонистов (IBU).

В частности, указано, что российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в использовании запрещенного вещества (оксандролона), который запрещен антидопинговыми правилами. В связи с этим результаты Устюгова с 27 августа 2013 года и до конца сезона Кубка мира 2013/14 аннулированы с потерей медалей, очков и призов.

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"Последствия включают в себя дисквалификацию результатов Устюгова на Олимпийских играх 2014 года, в которых он выиграл золотую медаль в эстафете", — говорится в сообщении.

Таким образом, Россия лишается еще одного "золота" в медальном зачете и опускается на второе место домашней Олимпиады. Медальный зачет Сочинских соревнований возглавит Норвегия.

Напомним, в 2017 году стало известно, что РФ на Олимпиаде в Сочи пыталась подменить допинг-пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко.

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Согласно международному расследованию, в России была создана схема, при которой спортсмены могли принимать запрещенные препараты, а в лабораторию отправлялись "чистые" пробы. WADA пришло к выводу, что во время Олимпиады 2014 года лаборатория в Сочи массово подменяла допинг-пробы российских атлетов.

Напомним, 5 декабря 2017 года российскую сборную отстранили от участия в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее из-за допинг-скандала. Сообщалось, что около 300 российских спортсменов подозревают в употреблении допинга.

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