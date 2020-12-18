  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Валюта
Валюта 1 час назад

Рост, падение, затишье, рост: к открытию торгов курс гривни на межбанке подскочил

За вчерашний день, 17 декабря, курс доллара на межбанковских торгах снизился с утренних 27,83/27,85 грн/доллар до 27,82/27,84 грн/доллар к концу сессии

Фото: Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ Фото: Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ
Фото: Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ

18 декабря по сравнению со вчерашним днем, четвергом, 17 декабря, НБУ снизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 8 копеек — с 27,7373 грн/доллар до 27,8184 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Кратко и по делу в Telegram

Официальный курс валют на 18 декабря:

✅ 1 доллар США —  27,8184 грн;

✅ 1 евро — 34,0789 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,4812 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 37,8275 грн.

На межбанковском валютном рынке 18 декабря курс доллара к открытию торгов, по сравнению с четвергом, снизился на 9 копеек. 17 декабря торги закрылись на уровне 27,82/27,84 грн/доллар, в пятницу открылись курсом — 27,73/27,75 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке и в продаже в среднем подешевел на 13 копеек. 18 декабря торги по евро стартовали в диапазоне 33,9553/33,9798 грн за евро. 17 декабря закрылись на уровне 34,0878/34,1095 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару сегодня будет в пределах 27,60-27,95 грн/доллар, по евро — 33,80-34,15 грн/евро.

Читайте также:
Курс гривни укрепился до 3-месячного максимума

На наличном рынке в пятницу утром средний курс покупки доллара составил 27,90 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,00 грн/доллар. В четверг доллар покупали по курсу — 27,92/28,05 грн/доллар. Таким образом, в покупке курс доллара снизился на 2 копейки, в продаже на 5 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,87/34,00 грн/евро. По сравнению с четвергом курс евро в покупке вырос на 7 копеек, в продаже — не изменился. 17 декабря утром евро торговался в диапазоне 33,80/34,00 грн/евро.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Курс гривни укрепился до 3-месячного максимума
Курс гривни укрепился до 3-месячного максимума
Регулятор выкупил на межбанке почти 145 млн долларов, но гривня все равно крепчает
Регулятор выкупил на межбанке почти 145 млн долларов, но гривня все равно крепчает
Доллар начал отвоевывать свои позиции: гривня дешевеет
Доллар начал отвоевывать свои позиции: гривня дешевеет
Загрузка...
Новое видео
Эра дешевых продуктов закончилась — глава HD-group Борис Шестопалов о трендах в продуктовой отрасли

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Украина требует от Боснии объяснить происхождение подаренной Лаврову "иконы из Луганска"

  3. В Киеве арестовали подозреваемого в убийстве в переходе на Майдане

  4. "Впервые назвали власть оккупационной": МИД доволен резолюцией Генассамблеи ООН по Крыму

  5. "Большая сложность — это доказать государству, что метод кнута не работает", — Штрафы UA

Ивент
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
В этом году впервые онлайн-конференция Zavtra состоится в формате бесплатной трансляции по предварительной регистрации. Все желающие получат доступ к исследованиям зумеров, научатся лучше их понимать и взаимодействовать с ними
Загрузка...