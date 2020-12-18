Рост, падение, затишье, рост: к открытию торгов курс гривни на межбанке подскочил

18 декабря по сравнению со вчерашним днем, четвергом, 17 декабря, НБУ снизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 8 копеек — с 27,7373 грн/доллар до 27,8184 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 18 декабря:

✅ 1 доллар США — 27,8184 грн;

✅ 1 евро — 34,0789 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,4812 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 37,8275 грн.

На межбанковском валютном рынке 18 декабря курс доллара к открытию торгов, по сравнению с четвергом, снизился на 9 копеек. 17 декабря торги закрылись на уровне 27,82/27,84 грн/доллар, в пятницу открылись курсом — 27,73/27,75 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке и в продаже в среднем подешевел на 13 копеек. 18 декабря торги по евро стартовали в диапазоне 33,9553/33,9798 грн за евро. 17 декабря закрылись на уровне 34,0878/34,1095 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару сегодня будет в пределах 27,60-27,95 грн/доллар, по евро — 33,80-34,15 грн/евро.

На наличном рынке в пятницу утром средний курс покупки доллара составил 27,90 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,00 грн/доллар. В четверг доллар покупали по курсу — 27,92/28,05 грн/доллар. Таким образом, в покупке курс доллара снизился на 2 копейки, в продаже на 5 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,87/34,00 грн/евро. По сравнению с четвергом курс евро в покупке вырос на 7 копеек, в продаже — не изменился. 17 декабря утром евро торговался в диапазоне 33,80/34,00 грн/евро.