Рынком валют движут импортеры и спекулянты: аналитики ожидают снижение курса гривни

Сегодня, 29 декабря, рынок валют будет следить за тем, как будет проходить последний в этом году аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Инвесторам предложены гривневые ОВГЗ сроком обращения 77, 189, 336, 532, 777, 1036, 1239, 1519 и долларовые ценные бумаги сроком обращения 92 дня.

Тем не менее, главной движущей силой на рынке валют, по мнению руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина, к концу года будут выступать импортеры и спекулянты, в том числе компании, получившие бюджетные ресурсы, что может двинуть курс к отметке 28,5 гривен за доллар. "Вероятно, по мере приближения новогодних праздников гривня продолжит терять в цене при сокращающемся объёме торгов, рынок останется тонким", — отмечает он.

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Незначительный рост курса доллара к гривне ожидают и в Alpari. "Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,4 грн/доллар, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 грн/доллар", — говорит в комментарии Delo.ua старший аналитик Alpari Вадим Иосуб.

29 декабря по сравнению со вчерашним днем, понедельником, 28 декабря, НБУ снизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 1 копейку — с 28,3547 грн/доллар до 28,3668 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 29 декабря:

✅ 1 доллар США — 28,3668 грн;

✅ 1 евро — 34,6458 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,9266 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 38,3207 грн.

На межбанковском валютном рынке 29 декабря курс доллара к открытию торгов, по сравнению с понедельником в покупке и в продаже вырос на 1 копейку. 28 декабря торги закрылись на уровне 28,29/28,3150 грн/доллар, во вторник открылись курсом — 28,30/28,3250 грн за доллар.

Евро на межбанке в среднем подорожал на 4 копейки. 29 декабря торги по евро стартовали в диапазоне 34,6392/34,6669 грн за евро. 28 декабря закрылись на уровне 34,6014/34,6264 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару сегодня будет 28,20-28,45 грн/доллар, по евро — 34,35-34,75 грн/евро.

На наличном рынке во вторник утром средний курс покупки доллара составил 28,10 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,40 грн/доллар. В понедельник доллар покупали по курсу — 28,15/28,45 грн/доллар. Таким образом, в покупке и в продаже курс доллара снизился на 5 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 34,10/34,70 грн/евро. По сравнению с понедельником курс евро в покупке снизился на 10 копеек, в продаже — на 2 копейки. 28 декабря утром евро торговался в диапазоне 34,20/34,72 грн/евро.