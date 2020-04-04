Рыночная экономика: с чего начинал свой взлет нынешний министр Чернышов

Недавно-назначенный министром развития общин и территорий Алексей Чернышов еще год назад был мало кому известен, поскольку имел очень отдаленное отношение к политике, занимаясь практически только бизнесом. Тем не менее за каких-то полгода бизнесмен сделал стремительную политическую карьеру, состоящую всего из двух ступенек. В октябре 2019-го он был назначен губернатором Киевской области, а уже в марте нынешнего года получил министерский портфель в правительстве Дениса Шмыгаля.

Правда, всего за месяц работы в Кабмине Чернышов успел попасть в скандал — нардепы от "Слуги народа" обвинили министра в саботировании реформы градостроительства, инициированной президентом Владимиром Зеленским. Впрочем, это далеко не первый скандал вокруг личности нового министра — более того, можно смело утверждать, что скандалы сопровождают Чернышова всю его профессиональную деятельность и тянутся шлейфом еще с работы в бизнесе. В этой связи важно вспомнить, с чего начинал свой трудовой путь будущий министр, и как ему удалось обзавестись миллионным состоянием и политической влиятельностью.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Своим жизненным успехом Чернышов по большому счету обязан двум людям — собственному отцу и небезызвестному харьковскому предпринимателю и политику Александру Фельдману. Правда последнему уже в несколько меньшей степени.

Именно отец будущего министра Михаил Чернышов дал своему сыну первую серьезную работу. В 1999 году 22-летний Алексей начал свой трудовой путь в американо-украинской компании "Вестрон", специализирующейся на поставках автоматизированных систем управления АЭС, генеральным директором которой по сей день работает его отец. Разумеется, сын гендиректора не мог начинать с низов, и потому сразу же стал руководителем экономическо-финансового направления.

Окончил Алексей Чернышов скромный Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия". Помимо этого за счет компании отца Алексей обучался в США на курсах "Управления проектами", а в добавок получил второе высшее образование в Харьковском юридическом университете по специальности "Правоведение".

С таким багажом дипломов и капиталом, сколоченным в "Вестроне", стало возможным взяться и за более прибыльное дело. Отец и сын Чернышовы выкупили часть доли компании Фельдмана АВЕК, а Чернышов-младший сходу занял в ней кресло вице-президента по развитию. Неизвестна история сближения Чернышова с Фельдманом, но, как писало издание "Антикор", вклад, который семья Чернышова сделала в АВЕК "был с каким-то коррупционным или даже криминальным "душком".

Как бы там ни было, тесное сотрудничество Чернышова с Фельдманом продолжалось долгие годы и принесло будущему министру по-настоящему большие деньги и необходимые для прихода в политику связи. Главным активом компании АВЕК был и остается скандальный харьковский рынок "Барабашово", где Чернышов лично занимался большинством вопросов, связанных с получением прибыли с этого объекта, что в большей степени заключалось в исправном сборе с предпринимателей, торгующих на рынке, арендную плату. О том же, насколько прибыльным был такой бизнес можно судить по тому, что Чернышов лично занимался вопросами рынка почти 10 лет — с 2003 по 2013, и, как он сам утверждал в одном из интервью, "не заметил, как заработал первый миллион".

При этом у правоохранителей регулярно возникали сомнения в легальности деятельности рынка "Барабашово", что вылилось в несколько открытых уголовных дел по фактам "самоуправства на территории рынка".

Так, по одному из эпизодов одного из уголовных дел, представители администрации рынка "Барабашово" требовали и получили от арендаторов павильонов на рынке 40 тысяч долларов США за установку торговых конструкций, а после требовали проводить нелегальные платежи за аренду на счета офшорных компаний. Документы на получение арендной платы, как утверждают потерпевшие по делу, администрация рынка не оформляла. Кроме того, пострадавшие утверждают, что их вынуждали подписывать договора с фиктивными фирмами на несуществующий магазин, чтобы через них отмывать полученные средства.

Предприниматели с "Барабашово" не единожды публично выступали против подобных бизнес-практик родом из 90-ых годов прошлого века, что регулярно приводило к скандалам вокруг рынка в СМИ. Впрочем, расследование по уголовным делам на сегодняшний день так ничем и не завершилось.

Однако лишь незаконными поборами и махинациями с офшорами обвинения в адрес АВЕК и Чернышова в связи с деятельностью "Барабашово" не ограничиваются. В СМИ неоднократно появлялась информация о полном произволе администрации рынка. Сообщалось, например, что администрация рынка не только собирала не вполне официально плату с арендаторов, но и принуждала их передавать рынку павильоны, установленные предпринимателями за собственный счет, чтобы потом платить за свое же имущество арендную плату.

Кроме того, администрацию рынка обвиняли и в откровенно уголовной деятельности — в незаконном захвате частных домов, расположенных возле территории рынка, и в запугивании жителей этих домов. Также, по информации СМИ, на рынке процветала торговля контрабандным товаром, а то и наркотическими средствами.

Как бы там ни было, рыночный старт позволил Чернышову расширить свою бизнес-деятельность на новые сферы и даже не утруждаться, считая собственные деньги. "Я скажу так: деньги есть, пока ты их не считаешь. Когда ты начинаешь их считать, это признак того, что у тебя они заканчиваются", — не без гордости говорил Чернышов, применяя полученные на самом большом харьковском рынке навыки теперь уже в масштабах всего государства.