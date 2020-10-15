Рынок ожидает притока иностранной валюты

Валютную выручку экспортеров на украинском межбанковском валютном рынке ожидают увидеть часть сегодня, часть — завтра. Приближение у компаний дней уплаты бюджетных платежей также должно увеличить объемы продаваемой иностранной валюты. В результате, перевес предложения в долларах и евро над спросом может сыграть на укрепление гривни.

На рынок валют также будут иметь влияние результаты аукциона по ОВГЗ. Его Минфин проводил 13 октября, но из-за выходного 14 октября, деньги еще не успели выйти на рынок.

Отметим, 13 октября Минфин разместил гривневые ОВГЗ сроком обращения 195, 349, 657 и 1133 дня и заработал на них 6 млрд гривен.

Читайте также: Обилие выходных и аукцион ОВГЗ нагнетают интригу на валютном рынке

"Сегодня на курс будут влиять спрос со стороны нерезидентов, позиция НБУ и госбанков, начало налоговых платежей, а также отложенный спрос импортеров. На этой неделе только 3 рабочих дня из-за государственных праздников в США (понедельник) и Украине (среда). Большинство крупных игроков перенесли свои заявки на текущую торговую сессию, в результате чего возможен повышенный объем торгов. Неприятным "сюрпризом" может стать реакция рынка на слова Даниила Гетманцева, главы Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Он заявил, что курса в 32-33 гривни за доллар США до конца 2020 года ожидать не стоит, хотя достаточно опрометчиво публично озвучивать какие-либо ценовые ориентиры на фоне риска падения экспортной выручки от продажи зерновых культур (за 9 месяцев текущего года — это 20% от объема всего экспорта). Но пока что на межбанке сохраняется "шаткое" равновесие между спросом и предложением валют", — говорит в комментарии Delo.ua аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

До конца текущей недели, по прогнозам Гойлова, по курсу гривни против доллара США ожидается дальнейший рост к уровню 28,42 грн/доллар. "Евро/гривня вернется к отметке 33,44 грн/евро", — считает он.

Отметим, в четверг, 15 октября, по сравнению со средой, 14 октября, НБУ снизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару почти на 7 копеек — с 28,2481 грн/доллар до 28,3164 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 15 октября:

✅ 1 доллар США — 28,3164 грн;

✅ 1 евро — 33,3935 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,1152 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,8793 грн.

На межбанковском валютном рынке 15 октября курс доллара к открытию торгов, по сравнению со вторником (в выходной для Украины день среду, 14 октября, торгов не было), в покупке и в продаже подешевел на 1 копейку. 13 октября торги закрылись на уровне 28,33/28,35грн/доллар, в четверг открылись курсом — 28,32/28,34 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке подешевел на 7 копеек, в продаже — на 6 копеек. 15 октября торги по евро стартовали в диапазоне 33,23/33,26 грн за евро. 13 октября закрылись на уровне 33,30 /33,32 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,25-28,45 грн/доллар, по евро — 33,10-33,50 грн/евро.

На наличном рынке в четверг утром средний курс покупки доллара составил 28,33 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,36 грн/доллар. Во вторник доллар покупали по курсу 28,28 грн/доллар, продавали по курсу 28,33 грн/доллар. Таким образом, в покупке доллар подорожал на 5 копеек, в продаже — на 3 копейки.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,18/33,27 грн/евро. По сравнению со вторником, евро скинул 2 копейки в покупке и 1 копейку в продаже. 13 октября утром евро покупали по курсу 33,20/33,28 грн/евро.