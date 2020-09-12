Политика 9 часов назад

СБУ призвали проверить законность получения Пальчевским украинского гражданства

Политическая партия "Правы сектор" провела акцию под зданием СБУ и передала официальное обращение представителям Службы безопасности Украины

СБУ призвали проверить законность получения Пальчевским украинского гражданства СБУ призвали проверить законность получения Пальчевским украинского гражданства

"Правый сектор" обратился в Службу безопасности Украины по поводу деятельности российской агентуры.

Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

Кратко и по делу в Telegram

Политическая партия под зданием СБУ провела акцию, во время которой председатель ПС Андрей Тарасенко обратил внимание, что законность получения украинского гражданства кандидатом в мэры Киева Андреем Пальчевским сомнительна.

Ведь факт отказа от российского паспорта не установлен. Также в "Правом секторе" отметили, что Пальчевский может иметь и гражданство других стран, что противоречит действующему законодательству Украины.

 "Этот русский "гибридный" кандидат мимикрирует под патриота, но является не более чем проектом Медведчука и его российских кураторов", — заявил Андрей Тарасенко.

Также в ПС подчеркнули сотрудничество УПЦ МП с террористами на оккупированных территориях Донбасса. И напомнили, что Московский патриархат проводил и проводит пророссийскую агитацию на всей территории Украины, получает финансирование из неустановленных источников и предоставляет убежище пророссийским террористам.

Акция закончилась передачей официальных обращений представителям Службы безопасности Украины.

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