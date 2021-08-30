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Валюта 40 минут назад

Счастливые часы в Fairo: обменивайте валюту по самому выгодному курсу

Вместе со счастливыми часами Fairo также запустил возможность круглосуточного обмена валюты

Счастливые часы в Fairo: обменивайте валюту по самому выгодному курсу Счастливые часы в Fairo: обменивайте валюту по самому выгодному курсу
PR-материал

Налоговое и банковское приложение для ФЛП 3-й группы Fairo запустило счастливые часы: каждый пользователь может обменять доллары и евро на украинскую гривню по лучшим тарифам на рынке.

Конвертировать валюту по выгодному внутрибанковскому курсу можно два дня в неделю в течение двух часов: в понедельник и среду с 12.00 до 14.00.  Приложение будет сообщать пользователям о счастливых часах уведомлениями.

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Вместе со счастливыми часами Fairo также запустил возможность круглосуточного обмена валюты. Теперь пользователи сервиса смогут обменивать доллар и евро в любое удобное время без необходимости ждать открытия внутрибанковского сервиса по продаже валюты.

"Частные предприниматели часто работают с иностранными заказчиками. Поэтому мы хотели, чтобы у них был доступ к самым качественным инструментам работы с валютами. Цель счастливых часов от Fairo — обеспечить предпринимателю самый выгодный курс на рынке. Так он получит ощутимое финансовое преимущество, конвертируя свои поступления в гривню.  Fairo предлагает услуги по обмену валют круглосуточно, 365 дней в году. Теперь частные предприниматели будут более гибкими и смогут решать финансовые вопросы независимо от распорядка финансовых учреждений", — комментирует Елена Хлонь, СЕО Fairo в Украине.

Как обменять валюту у Fairo?

Зарегистрированные пользователи с валютным и гривневым счетами смогут продавать доллары и евро. ФЛП-3 понадобится всего 10 минут, чтобы открыть счет со своего телефона. Затем пользователь сможет получать деньги от клиентов на бизнес-счет Fairo в евро или долларах и конвертировать необходимое количество валюты в гривню, пользуясь лучшими курсами обмена на рынке дважды в неделю.

Валюту, которая заходит на счет, Fairo автоматически посчитает по актуальному курсу и добавит к бухгалтерскому учету. При этом продать доллары или евро можно в любое время.

СПРАВКА

Сервис Fairo, созданный при поддержке Raiffeisen Bank International и разработанный Creative Dock Austria, — это новое универсальное банковское и налоговое мобильное приложение для частных предпринимателей, владельцев малого и среднего бизнеса, которое позволяет вести и контролировать бизнес-операции на ходу. Fairo — единственное приложение на рынке Украины, которое объединяет банковские и небанковские услуги: от подачи налоговых отчетов до уплаты налогов и счетов. Больше информации можно найти по ссылке: https://www.fairo.com.ua/.

АО "Райффайзен Банк Аваль", которое является эксклюзивным банковским партнером Fairo в Украине, зарегистрировано 27 марта 1992 года, с октября 2005 года банк стал частью австрийской банковской группы Райффайзен Банк Интернациональ АГ.

По состоянию на 31 марта 2021 года группа Райффайзен владеет 68,26% акций банка, Европейский банк реконструкции и развития — 30%.

Широкий перечень банковских услуг предоставляется 2,6 млн клиентам Райффайзен Банка Аваль через общенациональную сеть из 393 отделений по всей Украине на конец марта этого года.

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