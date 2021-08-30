Счастливые часы в Fairo: обменивайте валюту по самому выгодному курсу

Налоговое и банковское приложение для ФЛП 3-й группы Fairo запустило счастливые часы: каждый пользователь может обменять доллары и евро на украинскую гривню по лучшим тарифам на рынке.

Конвертировать валюту по выгодному внутрибанковскому курсу можно два дня в неделю в течение двух часов: в понедельник и среду с 12.00 до 14.00. Приложение будет сообщать пользователям о счастливых часах уведомлениями.

Вместе со счастливыми часами Fairo также запустил возможность круглосуточного обмена валюты. Теперь пользователи сервиса смогут обменивать доллар и евро в любое удобное время без необходимости ждать открытия внутрибанковского сервиса по продаже валюты.

"Частные предприниматели часто работают с иностранными заказчиками. Поэтому мы хотели, чтобы у них был доступ к самым качественным инструментам работы с валютами. Цель счастливых часов от Fairo — обеспечить предпринимателю самый выгодный курс на рынке. Так он получит ощутимое финансовое преимущество, конвертируя свои поступления в гривню. Fairo предлагает услуги по обмену валют круглосуточно, 365 дней в году. Теперь частные предприниматели будут более гибкими и смогут решать финансовые вопросы независимо от распорядка финансовых учреждений", — комментирует Елена Хлонь, СЕО Fairo в Украине.

Как обменять валюту у Fairo?

Зарегистрированные пользователи с валютным и гривневым счетами смогут продавать доллары и евро. ФЛП-3 понадобится всего 10 минут, чтобы открыть счет со своего телефона. Затем пользователь сможет получать деньги от клиентов на бизнес-счет Fairo в евро или долларах и конвертировать необходимое количество валюты в гривню, пользуясь лучшими курсами обмена на рынке дважды в неделю.

Валюту, которая заходит на счет, Fairo автоматически посчитает по актуальному курсу и добавит к бухгалтерскому учету. При этом продать доллары или евро можно в любое время.

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