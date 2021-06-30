Политика 5 минут назад

Сделаем все для привлечения США к переговорам по Донбассу, есть реальный шанс — Ермак

В Офисе президента Украины надеются, что это даст результат

Андрей Ермак. Фото: Офис президента Андрей Ермак. Фото: Офис президента
Андрей Ермак. Фото: Офис президента

Сегодня появился реальный шанс к привлечению Соединенных Штатов Америки к переговорному процессу по мирному урегулированию на Донбассе.

И в Киеве намерены сделать все возможное для этого, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в комментарии "РБК-Украина"

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По его мнению, нынешний нормандский формат требует трансформации и расширения.

"Мы уверены, что сегодня появился реальный шанс к привлечению Соединенных Штатов к переговорному процессу. И это может дать свой результат. И Украина сделает для этого все возможное", — заверил Ермак.

В свою очередь спикер американского посольства Дэниел Лэнгенкэмп рассказал изданию, что Россия является главным препятствием на пути к миру на Донбассе.

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По словам вице-премьер-министра Алексея Резникова, США могут принять участие в мирном процессе не только через нормандский формат, а и путем назначения своего посла в любую подгруппу Трехсторонней контактной группы.

Ранее президент РФ Владимир Путин обвинил Украину в неисполнении Минских соглашений и рассказал, в какой последовательности, по его мнению, должен решаться конфликт на Донбассе.

Напомним, президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин 16 июня встретились в рамках саммита в Женеве. Переговоры глав двух государств начались с рукопожатия и прошли за закрытыми дверями, но в присутствии глав внешнеполитических ведомств обеих стран — Энтони Блинкена и Сергея Лаврова.

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