Экономика 30 минут назад

Сельское хозяйство признали самой рентабельной сферой украинской экономики

За прошлый год рентабельность отраслей сельского, лесного и рыбного хозяйств составила 18,4%

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В 2020 году средняя рентабельность операционной деятельности предприятий в Украине составила 6,5%. Об этом, ссылаясь на предварительные данные Государственной службы статистики, сообщает AgroPolit.com.

При этом уровень рентабельности всей деятельности украинских предприятий составляет 1,1%. По данным Госстата, наиболее рентабельной были отрасли сельского, лесного и рыбного хозяйств — 18,4%.

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Вслед за ними по уровню рентабельности идут оптовая и розничная торговля — 16,3% информация и телекоммуникации — 15,2%, здравоохранение — 11%, транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — 6,8%, промышленность — 4%, деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания — 4%, финансовая и страховая деятельность — 3,3%, профессиональная, научная и техническая деятельность — 2,4%, строительство — 1,3%.

В то же время, как отмечает издание, ряд отраслей показали отрицательную рентабельность: временное размещение и организация питания — 8,9%, искусство, спорт, развлечения и отдых — 9,6%, операции с недвижимым имуществом — 5,4%.

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Ранее сообщалось, что в четвертом квартале 2019 года Госстат зафиксировал 72%-ный прирост капиталовложений в производство фармацевтических препаратов.

Стоит отметить, что за четыре месяца 2021 года в Украине спад валового внутреннего продукта замедлился до 0,2%. Ранее сообщалось, что Кабинет министров 31 мая одобрил прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы.

Согласно базовому сценарию Кабмина, рост ВВП прогнозируется на уровне 3,8% в 2022 году, на 4,7% в 2023 году и на 5% в 2024 году.

Напомним при этом, что прогноз роста ВВП на текущий год Кабмин недавно ухудшил с 4,6% до 4,1%

В первом квартале 2021 года по сравнению с первым кварталом 2020 года реальный ВВП Украины упал на 2%.

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