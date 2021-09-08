Политика 1 час назад

Семенченко продлили арест до ноября

Защита экс-депутата намерена обжаловать решение Соломенского райсуда

Семен Семенченко. Фото: Facebook/freebattalionDonbass Семен Семенченко. Фото: Facebook/freebattalionDonbass
Семен Семенченко. Фото: Facebook/freebattalionDonbass

Соломенский районный суд Киева продлил на два месяца срок содержания под стражей бывшему депутату Верховной Рады и бывшему руководителю добровольческого батальона "Донбасс" Семену Семенченко. Об этом сообщается на Facebook-странице "Free Cемен Семенченко".

"2 дня судебных заседаний, больше 11 часов аргументов, доказательств, обоснования позиции и выступлений. 14 поручителей и десятки людей под судом. Но для "справедливого" суда этого мало. Борьба продолжается, готовимся к апелляции!" — сказано в сообщении.

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Напомним, что 26 июля Соломенский райсуд сменил меру пресечения Семенченко с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей.

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При этом всего лишь за 12 дней до этого тот же суд решил отпустить экс-командира "Донбасса" домой. В знак протеста против возвращения в СИЗО экс-нардеп объявил о бессрочной голодовке.

Служба безопасности Украины подозревает его в создании частной военной компании, куда входило более 150 человек, работавшей под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.

Помимо этого, в рамках другого дела Семенченко подозревается СБУ в организации обстрела из гранатомета офиса телеканала "112 Украина" 13 июля 2019 года.

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