Суд решил снова арестовать Семена Семенченко, едва отпущенного под домашний арест

Соломенский районный суд Киева сменил меру пресечения бывшему депутату Верховной Рады и бывшему руководителю добровольческого батальона "Донбасс" Семену Семенченко с круглосуточного домашнего ареста на содержания под стражей. Об этом сообщается на Facebook-странице экс-нардепа.

"Семена Семенченко снова бросили за решетку. Судья Соломенского суда Вишняк под давлением руководства СБУ принял незаконное решение. До этого Семенченко уже провел в одиночной камере изолятора СБУ 4 месяца... Абсурд продолжается. Защитников Украины сажают за решетку в угоду ФСБ и по поручению КГБ Беларуси. Борьба продолжается! Готовимся к апелляции!", — говорится в сообщении.

Напомним, что 14 июля этот же суд сменил Семенченко меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.

Отметим, что Служба безопасности Украины подозревает его в создании частной военной компании, куда входило более 150 человек, работавшей под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.

Еще одним подозреваемым по делу является Евгений Шевченко, известный в качестве информатора Национального антикоррупционного бюро. Его, как и Семенченко, также арестовали 26 марта, однако спустя несколько дней он вышел под залог в 5 млн грн.

29 марта СБУ задержала еще одного фигуранта дела о ЧВК Семенченко — Анатолия Виногродского. В тот же день Печерский райсуд отправил его под домашний арест, однако 1 июля тот сообщил, что с него электронный браслет сняли.

Кроме того, Семенченко подозревается СБУ в организации обстрела из гранатомета офиса телеканала "112 Украина" 13 июля 2019 года.