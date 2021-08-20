Семенченко объявил голодовку, протестуя против возвращения в СИЗО

Бывший депутат Верховной Рады и бывший руководитель добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко объявил голодовку в знак протеста против перевода его обратно в СИЗО после непродолжительного домашнего ареста и затягивания рассмотрения апелляции на данное решение. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице экс-нардепа.

"Апелляционный суд снова перенес рассмотрение дела Семена Семенченко на 3 сентября. Семен Семенченко во время судебного заседания объявил о начале бессрочной голодовки. Посмотрим — кто кого! Причина переноса — Соломенский суд не успел за месяц передать документы по делу. На самом деле судьи понимают, что дело — сплошной фейк, и не хотят марать руки, принимая беззаконные решения под давлением СБУ и Офиса президента", — сказано в нем.

Напомним, что 26 июля Соломенский районный суд Киева сменил меру пресечения Семенченко с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей. При этом всего лишь за 12 дней до этого тот же суд решил отпустить экс-командира "Донбасса" домой.

Служба безопасности Украины подозревает его в создании частной военной компании, куда входило более 150 человек, работавшей под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.

Еще одним подозреваемым по делу является Евгений Шевченко, известный в качестве информатора Национального антикоррупционного бюро. Его, как и Семенченко, также арестовали 26 марта, однако спустя несколько дней он вышел под залог в 5 млн грн.

29 марта СБУ задержала еще одного фигуранта дела о ЧВК Семенченко — Анатолия Виногродского. В тот же день Печерский райсуд отправил его под домашний арест, однако 1 июля тот сообщил, что с него электронный браслет сняли.

Помимо этого, в рамках другого дела Семенченко подозревается СБУ в организации обстрела из гранатомета офиса телеканала "112 Украина" 13 июля 2019 года.