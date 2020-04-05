Шахту "Южнодонбасская" обесточили, горняки грозят перекрыть дороги в Донецкую область

Рабочие шахты "Южнодонбасская" №1 в Угледаре Донецкой области обвинили президента Владимира Зеленского во лжи: несмотря на обещание не выключать электричество, которое дал глава государства на встрече с горняками, вчера вечером предприятие полностью обесточили.

Как сообщает Businessua, сейчас продолжается многочасовое затопления шахты.

По словам представителя Независимого союза горняков Украины, работника шахты Александра Дырды на шахте отключены вентиляция и помпы, а ее затопление приведет к экологической катастрофе, безработице и упадку города, для которого шахта Южнодонбасская является градообразующим предприятием.

Кроме этого, затопление "Южнодонбасской" станет причиной затопления шахты имени Сургая, расположенной рядом.

"Еще недавно президент Зеленский проводил встречу с горняками, я там был и помню, что он обещал — говорил, что все будет хорошо, отключений не будет. Но теперь мы все видим, что президент нас обманул" — заявил Дырда.

Он отметил, что шахтеры в условиях карантина не могут выйти на акцию протеста, потому что за это нужно будет заплатить штраф 34 тысяч грн. По его информации, 2/3 шахтеров "Южнодонбасской" отправлен в отпуск за карантина. Люди оказались без денег, а самое страшное — они могут остаться без работы.

"У шахтеров нет на это денег, потому что еще не выплатили зарплаты за ноябрь, декабрь, январь, 67% за февраль и аванс за март. Мы даем власти неделю для решения проблемы. Если до следующего четверга шахту не спасут, а мы не получим деньги, люди буквально лягут на трассу — и ни одна фура через Донецкую область не проедет. Нам уже нечего терять", — заявил Дырда.

Напомним, ранее председатель комиссии по реорганизации "Волыньуголь" Владимир Юркив заявил, что из-за роста импорта электроэнергии из России, которое стало возможным из-за "поправки Геруса", отечественные угледобывающие предприятия уже имеют проблемы с реализацией угля, а в дальнейшем шахты могут вообще остановиться.