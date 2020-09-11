Общество вчера, 19:53

"Шоколадные мальчики "слуг народа": в Кривом Роге журналист уволился из-за цензуры

В своем видеообращении он указал, в последнее время в газете стали выходить статьи, которые шли в разрез с мнением коллектива, а публикации проходили отборную цензуру

"Шоколадные мальчики "слуг народа": в Кривом Роге журналист уволился из-за цензуры "Шоколадные мальчики "слуг народа": в Кривом Роге журналист уволился из-за цензуры

В Кривом Роге Днепропетровской области журналист Александр Шидо уволился из местной газеты "Пульс" из-за цензуры, которая появилась в издании.

Об этом он сам сообщил в Facebook, отметив, что стаж его работы в журналистике более 30 лет.

Кратко и по делу в Telegram

В своем видеообращении он указал, в последнее время в газете стали выходить статьи, которые шли в разрез с мнением коллектива, а публикации проходили отборную цензуру.

"Последней каплей, переполнившей мою чашу терпения, послужила публикация "Шоколадные мальчики" слуг народа". Откровенно говоря, стало стыдно за эту "заказуху" в "Пульсе" и за тех, кто за всем этим стоит.

Поэтому я себе сказал: "Хватит!" И принял для себя решение. То, что оно правильное, убедился буквально сразу. Я словно от чего-то освободился — от неподъемной глыбы, которая годами тянула спину, от ржавого якоря, который тащил ко дну", — написал журналист.

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