Политика 1 час назад

Скандал с подделкой ПЦР-теста Криклия нанес ущерб репутации Украины — политолог

Местные СМИ обсасывают этот скандал кто как может, наперегонки высмеивая министра-ошибку, пишет эксперт

Скандал с подделкой ПЦР-теста Криклия нанес ущерб репутации Украины — политолог Скандал с подделкой ПЦР-теста Криклия нанес ущерб репутации Украины — политолог

Скандал с подделкой теста на коронавирус министра инфраструктуры Владислава Криклия перед встречей с премьер-министром Казахстана спровоцировал международный скандал и подорвал имидж всей Украины в регионе.

Об этом на своей странице в Facebook заявил политолог Алексей Голобуцкий.

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"Местные СМИ обсасывают этот скандал кто как может, наперегонки высмеивая министра-ошибку и его коллегу по несчастью. Но хуже всего не то, что Криклий теперь стал известен на Востоке, а именно ассоциации — что будто в Украине все такие и только так работать и умеют.

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Эксперт напомнил, что 12 ноября в ходе рабочего визита членов правительства Украины должна была состояться встреча з премьером Казахстана Аскаром Маминым. И на встрече должен был присутствовать Криклий и посол Украины Петр Врублевский.

"Но до встречи они так и не дошли, служба безопасности их развернула, даже не позволив посмотреть в дверную щель. Forbes в Казахстане пишет, что их тесты на ковид были просрочены, а без них к главе правительства приближаться запрещено", — пишет Голобуцкий.

Политолог сообщил, что Криклий и Врублевский исправили дату на просроченных тестах при помощи цветного принтера.

"Или их поймали непосредственно около принтера, или уже позже служба безопасности обратила внимание на неумелую попытку подделки, факт остается фактом — обоим указали направление на Запад и немного на Север. Краснеть пришлось главе делегации Денису Шмыгалю. За выходку своих подчиненных он принес извинения перед казахстанским премьером Маминым. Правда, тот его извинения не принял", — отметил Голобуцкий.

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