  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 1 час назад

Скандинавские банки сокращают сотрудников, нанятых для противодействия отмыванию денег

Большая часть из 1,5 тысячи работников, которых банк нанял за последние годы, были взяты для того, чтобы противодействовать финансовым преступлениям

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Danske Bank и Nordea планируют сократить сотрудников, нанятых для того, чтобы выполнить ужесточившиеся требования по противодействию отмыванию денег, передает Bloomberg.

Так, по оценке банка Nordea, большая часть из 1,5 тысячи работников, которых банк нанял за последние годы, были взяты для того, чтобы противодействовать финансовым преступлениям.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как отмечает издание, это 10% всех сотрудников банка.

"После того, как вспыхнули скандалы с отмыванием денег, банки поспешили нанять людей, т.к. не могли развить новые технологии за одну ночь. Самое простое в такой ситуации — увеличить штат", — заявил эксперт по финансовым преступлениям стокгольмской компании Tata Consultancy Services Ltd. Сужата Дасгупта.

Читайте также:
В Swedbank, где мог отмывать деньги Янукович, начались проверки

По оценке Bloomberg Intelligence, после того, как вспыхнули скандалы с отмыванием денег, расходы Danske Bank и Swedbank возросли на 20%.

Около 10% сотрудников Danske Bank занимаются противодействием финансовым преступлениям.

Напомним, в марте прошлого года Swedbank признал, что в его эстонском филиале есть серьезные нарушения правил по борьбе с легализацией денег, полученных преступным путем.

После этого была уволена директор эстонского отделения Swedbank  Биргит Боннесен. Внутреннее расследование банка установило, что она еще в 2013 году знала о сомнительных сделках, связанных с делом Магнитского.

Кроме Swedbank, подозревают в отмывании более $234 млрд эстонский филиал Danske Bank. Из этой суммы свыше $30 млрд связаны с Россией и бывшими странами СССР.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Тренд на человечный сервис: оцениваем, как работает с бизнесом банк Альянс
Тренд на человечный сервис: оцениваем, как работает с бизнесом банк Альянс
За полгода физлица увеличили сумму вкладов в банках-участниках ФГВФЛ почти на 65 млрд грн
За полгода физлица увеличили сумму вкладов в банках-участниках ФГВФЛ почти на 65 млрд грн
Глава НБУ обещает продолжить политику усиления банковского надзора и регулирования
Глава НБУ обещает продолжить политику усиления банковского надзора и регулирования
Загрузка...
Новое видео
Александр Попов, экс-глава КГГА: "Я не совершал преступлений... у меня есть право вернуться в политику"

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Кабмине хотят, чтобы поставщик последней надежды поставлял газ украинцам дольше 60 дней

  3. Цены на золото установили новый исторический рекорд

  4. В Украине за сутки зафиксировано 807 новых случаев заражения COVID-19 — Минздрав

  5. "1 + 1 media" прекращает сотрудничество с провайдером Lanet

Загрузка...