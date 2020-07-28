Скандинавские банки сокращают сотрудников, нанятых для противодействия отмыванию денег

Danske Bank и Nordea планируют сократить сотрудников, нанятых для того, чтобы выполнить ужесточившиеся требования по противодействию отмыванию денег, передает Bloomberg.

Так, по оценке банка Nordea, большая часть из 1,5 тысячи работников, которых банк нанял за последние годы, были взяты для того, чтобы противодействовать финансовым преступлениям.

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Как отмечает издание, это 10% всех сотрудников банка.

"После того, как вспыхнули скандалы с отмыванием денег, банки поспешили нанять людей, т.к. не могли развить новые технологии за одну ночь. Самое простое в такой ситуации — увеличить штат", — заявил эксперт по финансовым преступлениям стокгольмской компании Tata Consultancy Services Ltd. Сужата Дасгупта.

По оценке Bloomberg Intelligence, после того, как вспыхнули скандалы с отмыванием денег, расходы Danske Bank и Swedbank возросли на 20%.

Около 10% сотрудников Danske Bank занимаются противодействием финансовым преступлениям.

Напомним, в марте прошлого года Swedbank признал, что в его эстонском филиале есть серьезные нарушения правил по борьбе с легализацией денег, полученных преступным путем.

После этого была уволена директор эстонского отделения Swedbank Биргит Боннесен. Внутреннее расследование банка установило, что она еще в 2013 году знала о сомнительных сделках, связанных с делом Магнитского.

Кроме Swedbank, подозревают в отмывании более $234 млрд эстонский филиал Danske Bank. Из этой суммы свыше $30 млрд связаны с Россией и бывшими странами СССР.