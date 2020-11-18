Зачем "Слуга Народа" Константин Касай давит на турецкого подрядчика на строительстве дорог

Фракция "Слуга Народа" в парламенте — вечная головная боль и для Президента Зеленского, и для руководителей провластной партии. Скандалы в ее рядах вспыхивают с завидной регулярностью и на любой вкус. Ничего в этом удивительного, впрочем, нет — слишком разных людей собрали в спешке под президентские знамена накануне парламентских выборов 2019 года.

Свежий коррупционный скандал, где фигурирует имя очередного "слуги народа", Константина Касая — инцидент с турецкой компанией "Онур", одной из ключевых компаний, которые работают на объектах президентской программы "Большая стройка". Общеизвестно, что эта компания работает качественно, быстро и придерживается международных стандартов в строительстве, что позволило ей заработать серьезный авторитет в дорожном строительстве. Во многом благодаря примеру "Онур" в нашей стране поняли, что новые современные и качественные дороги — это вполне реально, а не из области фантастики. Достаточно лишь придерживаться строительных норм, усердно трудиться и не воровать на строительстве — рецепт достаточно прост, но эффективен.

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В сущности, именно турецкая компания на объектах "Большой стройки" создала конкуренцию, которая вынудила и украинские дорожно-строительные фирмы улучшать качество своей работы. Более того, "Онур" зарегистрировал в Украине дочерную компанию, и все уплаченные налоги, выплаты заработных плат украинским работникам остаются и работают на нашу экономику.

Но что значит международная репутация, инвестиционная привлекательность и хорошие дороги, если "слуге народа" кто-то перешел дорогу? Используя свой статус народного депутата Константин Касай развил нешуточную деятельность против "Онур". Выступает в Верховной Раде, угрожает созданием Временной следственной комиссии, записывает видео в Facebook, в котором обвиняет компанию в осушении реки и обещает вмешательство полиции.

Линия атаки Касая на "Онур" — добыча песка, который необходим для строительства. Прыткий депутат быстро организовал обращение недовольных избирателей Зеленковки Чутовского района на Полтавщине к самому себе. В этом обращении местные жители жалуются на то, что из карьера добывается песок и набирается вода для строительных нужд. И, конечно же, молниеносно отреагировал на просьбы. И теперь прямо с трибуны парламента требует, чтобы турецкую компанию наказали.

Более того, Касай подключил к решению своего вопроса и Полтавскую ОГА. Надавив статусом народного депутата, пытается добиться блокировки работ, необходимых турецкой компании для строительства украинских дорог.

Почему в искренность намерений Константина Касая восстановить справедливость верится с трудом? Ответы кроются в фактах его биографии.

Дело в том, что Касай сам проработал в дорожном строительстве с 2002 года. Был инженером в Службе автомобильных дорог в Полтавской области, начальником филиала "Полтавского дорожного ремонтно-строительного участка, в 2008-2014 годах работал директором частного предприятия "Полтава Стройсервис", а в 2014 году и вплоть до избрания депутатом управлял дорожно-строительной компании ОО "Полтавастройсервис плюс".

Надо полагать, что во многом благодаря "работе" того же Касая у полтавчан до сих пор живет в умах стереотип о том, что хорошие дороги в Украине невозможны, а строители дорог — воры, коррупционеры и халтурщики. И сломать этот стереотип даже сейчас нелегко, несмотря на то, что своими глазами можно увидеть, какого качества дороги появляются в Украине в рамках "Большой стройки".

Еще один интересный факт: сам Константин Касай уже был фигурантом антикоррупционного расследования, о чем писала организация "Чесно". Выяснилось, что нардеп был замешан в деле о злоупотреблении власти, нарушениях на тендерных госзакупках и нарушениях процедуры тендеров.

Так, его фирма "Полтавастройсервис плюс" каким-то необъяснимым образом подписала сразу шесть договор на ремонтные работы в Полтавском аэропорту, в частности, рулежной дорожки и перрона. При этом закон запрещает делить предмет закупки на части, что является грубым нарушением. В Едином реестре судовых решений указано, что по данному факту было открыто криминальное производство касательно чиновников Полтавского аэропорта, в котором также фигурирует фирма Касая.

В целом за 6 лет существования, компания "Полтавастройсервис плюс", которую основал сам Касай и его жена Елена, получила 40 подрядов на сумму 78, 5 миллионов гривен. Неплохие показатели доходов у "правдоруба" и борца с "турецкой дорожной мафией"! Которому местные издания приписывают прямо таки династическую страсть к дорожным откатам. Ведь, по некоторым данным, Констатин Касай — сын экс-начальник "Козельщинского райавтодора" Ивана Касая.

Впрочем, расследование о деятельности Касая, которое цитирует "Чесно", не единственное. Издание "Голос" также рассказывало о том, как "будущую звезду парламентских баталий выгнали из руководства Полтавского облавтодора из-за уголовного дела по растрате средств".

"На компанию "Полтавастройсервис плюс" невиданным потоком щедрости посыпались подряды. "Страстной любовью" к нашему герою воспылало руководство Департамента ЖКХ исполкома Кременчугского горсовета, отдавшее в нарушение тендерных процедур нарядов более, чем на 18 млн гривен. Удивительным образом, верная жена — Елена Касай — без проблем обеспечивала тендеры своего супруга спецтехникой из закромов ООО "Кременчугской промышленно-производственной коммунальной компании", которую она и возглавляла", — говорится в статье.

Более того, Константина Касая также подозревают в связях с криминалом. СМИ сообщали, что у "дорожного строителя" Касая даже асфальтобетонного завода на самом деле нет. Он принадлежит и стоит на земле местного криминального авторитета Саши Браслета, в миру известного как Александр Павлюченко. Такие сведения позволяют задать логический вопрос: а как Касай вообще в депутатах оказался?

С таким шлейфом проблем с законом, а также учитывая тот факт, что Касай еще в сентябре со скандалом вышел из партии "Слуга Народа" и остался лишь во фракции, вряд ли ему удастся остаться в президентской команде в случае перевыборов. Вот и пытается максимально монетизировать свой влиятельный статус, совершенно не считаясь с такими важными для страны категориями как инвестиционный климат и международное партнерство. Впрочем, уровень и размах районного дорожного халтурщика и коррупционера даже после попадания в парламент, похоже, остается потолком стремлений для Касая. А страдать будет репутация страны и иностранные инвесторы.