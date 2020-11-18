Политика 1 час назад

Зачем "Слуга Народа" Константин Касай давит на турецкого подрядчика на строительстве дорог

Мажоритарщик из Полтавской области Константин Касай, организовав недовольство жителей села Зеленковка добычей песка, пытается всячески препятствовать работе турецкой фирмы

Зачем "Слуга Народа" Константин Касай давит на турецкого подрядчика на строительстве дорог Зачем "Слуга Народа" Константин Касай давит на турецкого подрядчика на строительстве дорог

Фракция "Слуга Народа" в парламенте — вечная головная боль и для Президента Зеленского, и для руководителей провластной партии. Скандалы в ее рядах вспыхивают с завидной регулярностью и на любой вкус. Ничего в этом удивительного, впрочем, нет — слишком разных людей собрали в спешке под президентские знамена накануне парламентских выборов 2019 года.

Свежий коррупционный скандал, где фигурирует имя очередного "слуги народа", Константина Касая — инцидент с турецкой компанией "Онур", одной из ключевых компаний, которые работают на объектах президентской программы "Большая стройка".  Общеизвестно, что эта компания работает качественно, быстро и придерживается международных стандартов в строительстве, что позволило ей заработать серьезный авторитет в дорожном строительстве. Во многом благодаря примеру "Онур" в нашей стране поняли, что новые современные и качественные дороги — это вполне реально, а не из области фантастики.  Достаточно лишь придерживаться строительных норм, усердно трудиться и не воровать на строительстве — рецепт достаточно прост, но эффективен.

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В сущности, именно турецкая компания на объектах "Большой стройки" создала конкуренцию, которая вынудила и украинские дорожно-строительные фирмы улучшать качество своей работы. Более того, "Онур" зарегистрировал в Украине дочерную компанию, и все уплаченные налоги, выплаты заработных плат украинским работникам остаются и работают на нашу экономику.

Но что значит международная репутация, инвестиционная привлекательность и хорошие дороги, если "слуге народа" кто-то перешел дорогу? Используя свой статус народного депутата Константин Касай развил нешуточную деятельность против "Онур". Выступает в Верховной Раде, угрожает созданием Временной следственной комиссии, записывает видео в Facebook, в котором обвиняет компанию в осушении реки и обещает вмешательство полиции.

Линия атаки Касая на "Онур" — добыча песка, который необходим для строительства. Прыткий депутат быстро организовал обращение недовольных избирателей Зеленковки Чутовского района на Полтавщине к самому себе. В этом обращении местные жители жалуются на то, что из карьера добывается песок и набирается вода для строительных нужд. И, конечно же, молниеносно отреагировал на просьбы. И теперь прямо с трибуны парламента требует, чтобы турецкую компанию наказали.

Более того, Касай подключил к решению своего вопроса и Полтавскую ОГА. Надавив статусом народного депутата, пытается добиться блокировки работ, необходимых турецкой компании для строительства украинских дорог.

Почему в искренность намерений Константина Касая восстановить справедливость верится с трудом? Ответы кроются в фактах его биографии.

Дело в том, что Касай сам проработал в дорожном строительстве с 2002 года. Был инженером в Службе автомобильных дорог в Полтавской области, начальником филиала "Полтавского дорожного ремонтно-строительного участка, в 2008-2014 годах работал директором частного предприятия "Полтава Стройсервис", а в 2014 году и вплоть до избрания депутатом управлял дорожно-строительной компании ОО "Полтавастройсервис плюс".

Надо полагать, что во многом благодаря "работе" того же Касая у полтавчан до сих пор живет в умах стереотип о том, что хорошие дороги в Украине невозможны, а строители дорог — воры, коррупционеры и халтурщики. И сломать этот стереотип даже сейчас нелегко, несмотря на то, что своими глазами можно увидеть, какого качества дороги появляются в Украине в рамках "Большой стройки".

Еще один интересный факт: сам Константин Касай уже был фигурантом антикоррупционного расследования, о чем писала организация "Чесно". Выяснилось, что нардеп был замешан в деле о злоупотреблении власти, нарушениях на тендерных госзакупках и нарушениях процедуры тендеров.

Так, его фирма "Полтавастройсервис плюс" каким-то необъяснимым образом подписала сразу шесть договор на ремонтные работы в Полтавском аэропорту, в частности, рулежной дорожки и перрона. При этом закон запрещает делить предмет закупки на части, что является грубым нарушением. В Едином реестре судовых решений указано, что по данному факту было открыто криминальное производство касательно чиновников Полтавского аэропорта, в котором также фигурирует фирма Касая.

В целом за 6 лет существования, компания "Полтавастройсервис плюс", которую основал сам Касай и его жена Елена, получила 40 подрядов на сумму 78, 5 миллионов гривен.  Неплохие показатели доходов у "правдоруба" и борца с "турецкой дорожной мафией"! Которому местные издания приписывают прямо таки династическую страсть к дорожным откатам. Ведь, по некоторым данным, Констатин Касай — сын экс-начальник "Козельщинского райавтодора" Ивана Касая.

Впрочем, расследование о деятельности Касая, которое цитирует "Чесно", не единственное. Издание "Голос" также рассказывало о том, как "будущую звезду парламентских баталий выгнали из руководства Полтавского облавтодора из-за уголовного дела по растрате средств".

"На компанию "Полтавастройсервис плюс" невиданным потоком щедрости посыпались подряды. "Страстной любовью" к нашему герою воспылало руководство Департамента ЖКХ исполкома Кременчугского горсовета, отдавшее в нарушение тендерных процедур нарядов более, чем на 18 млн гривен. Удивительным образом, верная жена — Елена Касай — без проблем обеспечивала тендеры своего супруга спецтехникой из закромов ООО "Кременчугской промышленно-производственной коммунальной компании", которую она и возглавляла", — говорится в статье.

Более того, Константина Касая также подозревают в связях с криминалом. СМИ сообщали, что у "дорожного строителя" Касая даже асфальтобетонного завода на самом деле нет. Он принадлежит и стоит на земле местного криминального авторитета Саши Браслета, в миру известного как Александр Павлюченко. Такие сведения позволяют задать логический вопрос: а как Касай вообще в депутатах оказался?

С таким шлейфом проблем с законом, а также учитывая тот факт, что Касай еще в сентябре со скандалом вышел из партии "Слуга Народа" и остался лишь во фракции, вряд ли ему удастся остаться в президентской команде в случае перевыборов. Вот и пытается максимально монетизировать свой влиятельный статус, совершенно не считаясь с такими важными для страны категориями как инвестиционный климат и международное партнерство. Впрочем, уровень и размах районного дорожного халтурщика и коррупционера даже после попадания в парламент, похоже, остается потолком стремлений для Касая. А страдать будет репутация страны и иностранные инвесторы.

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