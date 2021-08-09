Политика 20 минут назад

СМИ назвали ряд вопросов, по которым президент Зеленский кардинально изменил свою позицию

Утверждают, что президент категорически не приемлет критику и не способен вести диалог.

СМИ назвали ряд вопросов, по которым президент Зеленский кардинально изменил свою позицию СМИ назвали ряд вопросов, по которым президент Зеленский кардинально изменил свою позицию

Президент Владимир Зеленский не является самостоятельной политической фигурой и все активнее перенимает стиль правления своих предшественников — Петра Порошенко и Виктора Януковича. Об этом говорится в материале УНН.

"Модель управления, которую сегодня выстраивает Офис президента, все больше напоминает ручной режим, созданный Януковичем и несколько модернизированный Порошенко, со всеми вытекающими из этого последствиями", — пишет издание.

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В материале говорится: президент категорически не приемлет критику, не способен вести диалог, пренебрегает законом ради личных амбиций. Зеленский вмешивается в работу законодательной и судебной систем, единолично назначает министров и вершит правосудие через СНБО. Как пишет издание, Зеленский "делает по-своему, даже если это нарушает Конституцию" и этим подрывает основы демократии в Украине. ""Каждый из нас — президент"", оказалось байкой для приезжих. Президент здесь только один, и его власть стремится к абсолюту. Молодой, перспективный и несистемный Зеленский энергично ведет страну к узурпации и диктатуре", — пишет УНН.

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По мнению авторов материала, уже на третий год президентства Зеленский исчерпал себя как главу государства и не может предложить стране ничего нового. Отчасти из-за этого он перенял внутреннюю политику своего предшественника и стал его "политическим двойником". ""Армія, мова, віра" — главный политический лозунг предвыборной кампании Порошенко становится основой внутренней политики Зеленского. Однако в отличие от своего предшественника, этот президент не просто играет на патриотических настроениях, а пытается монополизировать каждую из этих сфер", — пишет издание.

В частности, Зеленский установил монополию на общение с военными, запретив другим чиновникам посещать зону проведения ООС. С уходом Арсена Авакова ОП пытается подмять МВД и переподчинить Нацгвардию лично президенту. "Это подтверждают курс Зеленского на монополизацию всех воинских подразделений. Что говорить об Офисе Генпрокурора, СБУ, АМКУ, которые Зеленский сделал "задним двором" Офиса президента", — пишет издание.

Зеленский хочет всем нравится, поэтому изменил предвыборную риторику и пытается занять место главного защитника государственного украинского языка и Православной церкви Украины. В частности, во время торжеств по случаю 30-летия Независимости Украины Зеленский будет стоять на сцене рядом с Вселенским патриархом Варфоломеем, который в свое время вручил митрополиту Епифанию томос.

"Зеленский на выборах получил ошеломляющую поддержку украинцев благодаря тому, что был другим — полностью отличался от старожилов отечественной политики. С тех времен прошло уже более двух лет. И все чаще в своих действиях, решениях и поведении, новый президент начинает напоминать своего предшественника", — пишет УНН.

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