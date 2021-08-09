СМИ назвали ряд вопросов, по которым президент Зеленский кардинально изменил свою позицию

Президент Владимир Зеленский не является самостоятельной политической фигурой и все активнее перенимает стиль правления своих предшественников — Петра Порошенко и Виктора Януковича. Об этом говорится в материале УНН.

"Модель управления, которую сегодня выстраивает Офис президента, все больше напоминает ручной режим, созданный Януковичем и несколько модернизированный Порошенко, со всеми вытекающими из этого последствиями", — пишет издание.

В материале говорится: президент категорически не приемлет критику, не способен вести диалог, пренебрегает законом ради личных амбиций. Зеленский вмешивается в работу законодательной и судебной систем, единолично назначает министров и вершит правосудие через СНБО. Как пишет издание, Зеленский "делает по-своему, даже если это нарушает Конституцию" и этим подрывает основы демократии в Украине. ""Каждый из нас — президент"", оказалось байкой для приезжих. Президент здесь только один, и его власть стремится к абсолюту. Молодой, перспективный и несистемный Зеленский энергично ведет страну к узурпации и диктатуре", — пишет УНН.

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В частности, Зеленский установил монополию на общение с военными, запретив другим чиновникам посещать зону проведения ООС. С уходом Арсена Авакова ОП пытается подмять МВД и переподчинить Нацгвардию лично президенту. "Это подтверждают курс Зеленского на монополизацию всех воинских подразделений. Что говорить об Офисе Генпрокурора, СБУ, АМКУ, которые Зеленский сделал "задним двором" Офиса президента", — пишет издание.

Зеленский хочет всем нравится, поэтому изменил предвыборную риторику и пытается занять место главного защитника государственного украинского языка и Православной церкви Украины. В частности, во время торжеств по случаю 30-летия Независимости Украины Зеленский будет стоять на сцене рядом с Вселенским патриархом Варфоломеем, который в свое время вручил митрополиту Епифанию томос.

"Зеленский на выборах получил ошеломляющую поддержку украинцев благодаря тому, что был другим — полностью отличался от старожилов отечественной политики. С тех времен прошло уже более двух лет. И все чаще в своих действиях, решениях и поведении, новый президент начинает напоминать своего предшественника", — пишет УНН.