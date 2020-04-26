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СМИ заявили о смерти Ким Чен Ына, но в КНДР это опровергают

Государственное радио КНДР сообщило об активной деятельности лидера страны Ким Чен Ына

СМИ заявили о смерти Ким Чен Ына, но в КНДР это опровергают СМИ заявили о смерти Ким Чен Ына, но в КНДР это опровергают
Ким Чен Ын. Фото: ТАСС

Северокорейский лидер Ким Чен Ын якобы скончался после неудачной операции на сердце, сообщают источники TMZ и New York Post.

В то же время государственное радио КНДР сообщило об активной деятельности лидера страны Ким Чен Ына, передает южнокорейское агентство Yonhap.

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В сообщении радиостанции говорилось о том, что "товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиен". При этом, в какой форме была передана благодарность, не уточняется.

В то же время испанский активист, руководитель Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос заявил в Twitter, что слухи о проблемах со здоровьем лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствуют действительности.

"Это официально: информация о тяжелом состоянии здоровья нашего лидера Ким Чен Ына ложная и злонамеренная. Спасибо за беспокойство, но умоляю журналистов, чтобы они проверяли источники информации и были менее сенсационными", — написал Као де Бенос.

При этом он называет себя специальным представителем Комитета по внешним культурным связям КНДР. В СМИ он фигурирует как активист, поддерживающий политический курс Северной Кореи и продвигающий контакты с этой страной, а также тот, кто часто бывает в КНДР.

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Вместе с тем Ким Чен Ын не появлялся на публике с 18 апреля.

Напомним, по информации СМИ, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мог умереть после операции не сердце, которую недавно перенес.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в правдивости информации об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР. Трамп считает, что СМИ могут использовать устаревшую информацию.

Как сообщалось, 2 октября 2019 года власти Северной Кореи (КНДР) отчитались об успешном запуске с подводной лодки новейшей баллистической ракеты Pukguksong-3.

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