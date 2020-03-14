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Банки 9 минут назад

Смолий готов подать в отставку: СМИ назвали кандидатов на должность главы Нацбанка

НБУ есть шансы возглавить у четырех претендентов

Смолий готов подать в отставку: СМИ назвали кандидатов на должность главы Нацбанка Смолий готов подать в отставку: СМИ назвали кандидатов на должность главы Нацбанка
Яков Смолий. Фото: УНИАН

Глава Национального банка Украины Яков Смолий уже готов доброльно подать в отставку, хотя срок его полномочий истекает только в 2025 году. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на свой источник в Офисе президента.

Владимир Лавренчук, Елена Щербакова, Кирилл Шевченко и Богдан Данилишин являются вероятными кандидатами на нового главу НБУ, который вскоре заменит Якова Смолия.

По словам источника, если Украина  продолжит сотрудничество с МВФ, наиболее вероятным кандидатом является Владимир Лавренчук. Если же сотрудничество Украины с кредитором "последней надежды" прекратится, НБУ вероятнее всего возглавит Елена Щербакова, кандидатура которой смущает МВФ из-за возможной связи ее с бывшими собственниками Приватбанка.

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Отметим, что Владимир Лавренчук  — украинский банкир и экономист, который много лет занимал должность председателя правления украинского Райффайзен Банк Аваль.

А Елена Щербакова — действующий член Совета НБУ, которая долгие годы работала в НБУ и была замглавы правления в банке "Финансы и кредит".

Еще одним кандидатом является Кирилл Шевченко — банкир с многолетним опытом и нынешний глава правления государственного Укргазбанка.

Четвертый претендент — Богдан Данилишин, нынешний глава Совета НБУ. Его на должность главы НБУ в Офисе президента продвигают Сергей Шефир и Сергей Трофимов.

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