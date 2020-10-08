Политика 9 минут назад

"Смотрящий" Комарницкий рассказал о том, как помог Кличко сохранить должность, — прослушка

На записях, опубликованных Гео Леросом, в разговоре с неназванным собеседником голос, похожий на голос Комарницкого, рассказывает о том, как помог Кличко остаться в должности главы КГГА

Денис Комарницкий Денис Комарницкий
Денис Комарницкий

Народный депутат Украины Гео Лерос опубликовал вторую часть записей "прослушки", по его словам предоставленной ему неназванными сотрудниками СБУ. В разговорах фигурирует все тот же "смотрящий" за строительством в Киеве Денис Комарницкий, рассказывающий о своих взаимоотношениях с Виталием Кличко. 

Кратко и по делу в Telegram

Как известно, осенью 2019 года новая власть всерьез собиралась уволить Виталия Кличко с поста главы КГГА, оставив за ним лишь кресло мэра. Во главу администрации города планировалось поставить нынешнего министра культуры, а на тот момент нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко.

Однако Виталию Кличко удалось удержать позиции, как позже сообщали СМИ, при содействии Дениса Комарницкого и Николая Тищенко. На записях, опубликованных Гео Леросом, в разговоре с неназванным собеседником голос, похожий на голос Комарницкого, рассказывает об этом периоде, подтверждая ранее опубликованную СМИ информацию.

"Они же к власти как бы пытались прорваться, да? Это ж все с чего началось? Я им говорю, вот тебе послали Ткаченко. Ну вообще, вот рожу вы такую видели, рожа какого-то маньяка. Так вот, суть была такая, что они когда пытались зайти сюда на Киев, я понятно поддержал действующего мэра (Кличко — Delo.ua). Все крутиться вокруг этого, потому что они его хотели сбить. Я встал рядом, и они проиграли", — заявил "смотрящий". 

В июле 2019 года Офис президента Украины направил в правительство страны письмо с просьбой внести представление на увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. На его место рассматривали экс-гендиректора "1+1" Александр Ткаченко. 

Напомним, сам Виталий Кличко свою связь с Денисом Комарницким неоднократно отрицал. В том числе — и в расследовании Дениса Бигуса о коррупции в Киеве, в котором прямо говорилось о коррупционных связях мэра со "смотрящим" и "распиле" ими 6 млрд гривен на строительстве Подольско-Воскресенского моста.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Киеве дороги моют шампунями (ВИДЕО)
В Киеве дороги моют шампунями (ВИДЕО)
Кличко ведёт в Киевсовет "коррупционера со стажем" Непопа — политолог
Кличко ведёт в Киевсовет "коррупционера со стажем" Непопа — политолог
Пленки Гео Лероса не приведут к правовым последствиям — политолог
Пленки Гео Лероса не приведут к правовым последствиям — политолог
Загрузка...
Новое видео
Как Василий Хмельницкий выбирает бизнес-партнеров

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Снова рекорд: в Украине за сутки зафиксировали почти 5400 новых случаев COVID-19

  3. Цена на газ в Украине упадет этой зимой — глава "Нафтогаза"

  4. В Винницкой области задержали семью, расстрелявшую банкомат ПриватБанка из автомата (ФОТО)

  5. Война в Нагорном Карабахе: Армения готова к взаимным уступкам с Азербайджаном

Ивент
Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 
Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 
Спикеры международной онлайн-конференции "Эффективные закупки и поставки 2020. Новая реальность", которая состоится 20-22 октября 2020 года, выразили практически единогласное мнение: пандемию можно было встретить во всеоружии
Загрузка...