"Смотрящий" Комарницкий рассказал о том, как помог Кличко сохранить должность, — прослушка

Народный депутат Украины Гео Лерос опубликовал вторую часть записей "прослушки", по его словам предоставленной ему неназванными сотрудниками СБУ. В разговорах фигурирует все тот же "смотрящий" за строительством в Киеве Денис Комарницкий, рассказывающий о своих взаимоотношениях с Виталием Кличко.

Как известно, осенью 2019 года новая власть всерьез собиралась уволить Виталия Кличко с поста главы КГГА, оставив за ним лишь кресло мэра. Во главу администрации города планировалось поставить нынешнего министра культуры, а на тот момент нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко.

Однако Виталию Кличко удалось удержать позиции, как позже сообщали СМИ, при содействии Дениса Комарницкого и Николая Тищенко. На записях, опубликованных Гео Леросом, в разговоре с неназванным собеседником голос, похожий на голос Комарницкого, рассказывает об этом периоде, подтверждая ранее опубликованную СМИ информацию.

"Они же к власти как бы пытались прорваться, да? Это ж все с чего началось? Я им говорю, вот тебе послали Ткаченко. Ну вообще, вот рожу вы такую видели, рожа какого-то маньяка. Так вот, суть была такая, что они когда пытались зайти сюда на Киев, я понятно поддержал действующего мэра (Кличко — Delo.ua). Все крутиться вокруг этого, потому что они его хотели сбить. Я встал рядом, и они проиграли", — заявил "смотрящий".

В июле 2019 года Офис президента Украины направил в правительство страны письмо с просьбой внести представление на увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. На его место рассматривали экс-гендиректора "1+1" Александр Ткаченко.

Напомним, сам Виталий Кличко свою связь с Денисом Комарницким неоднократно отрицал. В том числе — и в расследовании Дениса Бигуса о коррупции в Киеве, в котором прямо говорилось о коррупционных связях мэра со "смотрящим" и "распиле" ими 6 млрд гривен на строительстве Подольско-Воскресенского моста.